Puglia, “Marchette elettorale pro-Emiliano”. Boccia e l’uso del suo ruolo

"Una scandalosa marchetta elettorale pro Emiliano: oggi, il ministro Boccia (Pd) presiedera' la Conferenza Stato-Regioni dal palazzo della presidenza della Giunta regionale (accompagnato dal governatore) e non dalla Prefettura di Bari, come dovrebbe, con uno schiaffo alle Istituzioni ormai completamente strumentalizzate per la campagna elettorale". Lo sostiene il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D'Attis. "All'ordine del giorno della riunione - prosegue - c'e' la rimodulazione del POC (Programma Operativo Complementare) 2014-2020, e qualcuno si allenera' a vendere molto fumo. Si tratta di 750 milioni in piu' per la Puglia, ma di questi ben 500 milioni esistono solo su carta e potrebbero non arrivare mai. Il duo Boccia-Emiliano da' un calcio al rispetto delle istituzioni e sottovaluta l'intelligenza dei pugliesi, sbandierando l'arrivo di una pioggia di milioni che non esistono. Emiliano e il Pd hanno davvero perso la percezione del limite", ha concluso.