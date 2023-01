Qatar-gate, Claise: "Il 50% dell'economia in Italia è nelle mani della mafia"

Qatar-gate, il tentativo degli 007 di Rabat di pilotare servizi del Tg1

Lo scandalo del Qatar-gate continua a tenere banco. Nell’inchiesta belga spuntano adesso anche delle email di una società legata ai Servizi segreti di Rabat e il tentativo - si legge sul Fatto Quotidiano - nel 2010 di pilotare un servizio del Tg1, quando il direttore era Augusto Minzolini. Proponevano servizi ai giornalisti e pagavano i loro viaggi portando avanti “un’opera di promozione dell’immagine del Marocco in Italia”. Per farlo si affidavano alla Open Gate Italia, una società di “consulenza specializzata in Public Affairs, Media Relation e Digital PR”. In altre parole, una società di lobbying. Ma dietro di essa si nascondeva ben altro: a monitorare trasferte e reportage della stampa italiana c'erano i servizi segreti marocchini. L'attuale direttore del Giornale commenta così la notizia sui presunti servizi pilotati del Tg1 sul Sahara occidentale finiti nelle carte dell'inchiesta: "Solo un reportage sugli islamici".

Intanto a far allarmare ancora di più sul livello di corruzione globale arrivano le clamorose dichiarazioni del pm belga che sta indagando sulla vicenda: Michel Claise. Il giudice, partendo dall'indagine in corso, allarga il discorso e fa il quadro della situazione. "Sono preoccupato - spiega Claise a Mediapart e lo riporta il Fatto - per la tenuta delle democrazie. Quando si toccano le mazzette e i colletti bianchi, le persone si trasformano in bestie feroci". Claise, avvocato per vent'anni, poi giudice istruttore specializzato nella lotta alla criminalità finanziaria, mette in guardia sulla corruzione in Europa e denuncia l'incompetenza dei dirigenti politici che favorisce le organizzazioni criminali.

Claise si sofferma sull'Italia e i numeri che fornisce sono allarmanti. "In Italia, - sostiene Claise - mafie ricchissime stanno comprando una dopo l'altra tutte le aziende che stanno fallendo: il 50% dell'economia è attualmente nelle mani di mafie come Ndrangheta e Cosa Nostra. La situazione si è aggravata con la crisi del 2008 e ora con la pandemia di Covid. Il sistema di funzionamento delle organizzazioni criminali è stato avvantaggiato dalle nuove tecnologie. Il prodotto di questi traffici genera profitti enormi. Prendiamo ad esempio il narcotraffico. Nel solo porto di Anversa, in Belgio, la cocaina rappresenta dal 10% al 12% del totale annuo delle importazioni".