Qatar-gate, il tentativo di piazzare un "Cartier". Coinvolti anche i Radicali

Qatar-gate, il ruolo chiave del ministro del Lavoro di Doha

Il Qatar-gate è uno scandalo che si allarga ogni giorno di più. Il presunto coinvolgimento di altri eurodeputati, oltre a quelli già arrestati e indagati, sembra sempre più evidente stando alle intercettazioni telefoniche e adesso - si legge su La Verità - oltre ai socialisti si indaga anche sui radicali. L'attenzione dei pm è puntata su Gianfranco Dell'Alba e i suoi movimenti, si tratta di un ex eurodeputato ed ex segretario della Ong "Flight Impunity", molto vicino ad Antonio Panzeri. Nelle varie intercettazioni si farebbe anche riferimento ad un "Cartier" da piazzare. Inoltre i pm belgi stanno anche sondando la pista dei soldi in paradisi fiscali, sono in corso accertamenti in particolare su un presunto conto corrente della ex vicepresidente del Parlamento Ue, Eva Kaili, a Panama.

Nel mirino - riporta La Stampa - c'è anche Il ministro del lavoro qatarino Ali ben Samikh Al-Marri, indicato da Francesco Giorgi come «ideatore» del sistema lobbistico strutturato dalla «équipe», come viene definita la cricca negli atti dell’inchiesta belga, «per infiltrare e inquinare la democrazia europea». «Sono un attivista dei diritti umani», così Ali ben Samikh Al-Marri si è presentato davanti alla commissione diritti umani del Parlamento europeo il 14 novembre. A una settimana dall’inizio dei mondiali di calcio, la sua audizione rappresentava l’ultimo tassello di un’opera cominciata un anno prima, quando era stato nominato ministro con la missione di parare le accuse di violazione dei diritti dei lavoratori. Intorno a quell'udienza farsa si stanno concentrando le indagini.