Quirinale 2022: il 33,6% vuole il Mattarella bis. Conte tallona Draghi

Un italiano su tre, il 33,6%, vuole il secondo mandato di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica. E' il risultato del sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di strategia delle ricerche di mercato e opinione all'Università degli Studi di Roma 3. In vista della partita per il Quirinale del 2022, al secondo posto con il 13,8% l'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Medaglia di bronzo per il premier Giuseppe Conte con il 10,5%. Al quarto posto Milena Gabanelli (7,8%), mentre Silvio Berlusconi con il 6,5% batte Romano Prodi (6,2%). Flop di Beppe Grillo, ultimo in classifica con l'1,1%.

Se non si considera l'ipotesi Mattarella bis, al primo posto Draghi con il 20,8%, seguito da Conte con il 15,8% e dalla Gabanelli con l'11,7%. Seguono Berlusconi (9,8%) e Prodi (9,3). Sempre ultimo Grillo con l'1,7%.

LE TABELLE DEL SONDAGGIO