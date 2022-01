Colle, Berlusconi molla, unità, niente nome. Sabato vertice Cdx. Anticipazioni

Quirinale, la coalizione di Centrodestra confermerà che avrà fino in fondo una posizione unitaria e coesa



Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si sono sentiti oggi al telefono. È in programma per domani, a Roma, un vertice della coalizione. In occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, il centrodestra avrà una posizione condivisa e unitaria.

Fonti Lega - Ennesima giornata di impegno per Matteo Salvini tra caro-energia, provvedimenti del governo e Quirinale. A proposito della scelta del prossimo Presidente della Repubblica, Salvini ha chiamato Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Clima sereno e cordiale: domani ci sarà il vertice a Roma dove la coalizione si confermerà compatta in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica.

Anticipazioni Affaritaliani.it - Quasi certamente, salvo colpi di scena, durante il vertice di sabato del Centrodestra Silvio Berlusconi annuncerà che non si candida alla presidenza della Repubblica - la verifica sui numeri non ha portato ai risultati sperati -, la coalizione confermerà che avrà fino in fondo una posizione unitaria e coesa ma non dovrebbe essere ancora fatto alcun nome per il successore di Sergio Mattarella.



