Quirinale, Fico convoca il Parlamento in seduta comune il 24/1 alle 15

Fico ha sentito la presidente del Senato Elisabetta Casellati



Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedi' 24 gennaio, alle ore 15, per l'elezione del Presidente della Repubblica. L'avviso di convocazione, rende noto l'ufficio stampa della Camera, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi.

Quirinale: Patuanelli, no preclusione Draghi ma no crisi al buio

Ancora "troppo presto" per fare nomi al Colle perche' le candidature fatte oggi si rischia "di bruciarle", ma il Paese e' "pronto per avere una figura femminile" al Quirinale. Lo sottolinea il ministro M5s Stefano Patuanelli in un'intervista al 'Corriere della Sera', nella quale sottolinea: "Abbiamo sempre detto che non abbiamo preclusioni per Draghi che, sicuramente, rientra fra le personalita' di alto profilo. Ma c'e' la consapevolezza e la preoccupazione che tale mossa comprometterebbe la continuita' di governo in una fase cruciale". "C'e' il rachio concreto che tutto possa precipitare in una crisi al buio. Portando il Paese in una condizione d'instabilita', proprio mentre i rigetti per il Pnrr dovrebbero dispiegare i propri effetti", aggiunge.

Quirinale: Toti, serve un patto tra partiti, altrimenti e' caos

Preoccupato dalla scelta del prossimo Capo dello Stato, il presidente della Liguria Giovanni Toti chiede che questa sia "preparata e accompagnata da intese chiare fra i partiti, che a oggi sembrano tutti fermi". Intervistato dal Corriere della Sera, il governatore afferma che "chiunque venga eletto, la legislatura deve continuare fino al suo termine naturale con un governo che sia all'altezza della situazione". "Il caos che ha portato alla nascita del governo Draghi ancora regna sovrano - rileva Toti - e non possiamo permetterci che lasci il segno anche sul futuro".

L'attuale premier Mario Draghi "e' certamente una carta importante" come candidato al Colle, ammette Toti, il quale si dice pronto a sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi "per affetto, stima, statura del personaggio", ma solo "se ci saranno le condizioni". "Si rischia la graticola", spiega il governatore. "Non vorrei mai vedere Berlusconi fare la fine di Prodi", aggiunge. "Se vincesse Berlusconi con un voto non 'guidato', senza un percorso, a strappi - prosegue - il rischio frana del sistema ci sarebbe".

Quirinale: Boschi, chi vuole Draghi punta a voto anticipato

Chi vuole eleggere Draghi al Quirinale punta ad andare a elezioni a giugno. Ne e' convinta Maria Elena Boschi, capogruppo Iv alla Camera, che in un'intervista a 'La Stampa' sottolinea: "Meloni, Conte e Letta vogliono il voto". L'attuale premier "sarebbe un ottimo presidente", ma "andare a votare nel 2022 sarebbe un errore" e il governo senza Draghi "sarebbe meno forte". E ancora: "Comunque a fine gennaio avremo il presidente. Anche su Mattarella sembrava impossibile la chiusura, oggi sono tutti d'accordo nel dire che e' stato un ottimo presidente".