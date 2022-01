Quirinale, il Pd "avverte" Salvini. "Dibattito congelato finché c'è Silvio"

"Finché il centrodestra ha una posizione ufficiale attorno a Berlusconi, il dibattito resta congelato". Lo ribadiscono fonti del Nazareno all'Adnkronos dopo le indiscrezioni della Lega su Matteo Salvini e la richiesta di un tavolo dei leader sul dossier Quirinale. "La nostra posizione è la stessa rispetto ai giorni scorsi", fanno notare le stesse fonti. Resta "sempre la disponibilità a parlare" con il medesimo approccio tenuto del segretario Enrico Letta ovvero un confronto sul metodo e quindi su un nome non divisivo. Fin quando il nome del leader di Forza Italia resta sul tavolo "ogni discussione è congelata, è una constatazione", si spiega dal Nazareno.

QUIRINALE, LA LEGA: “LETTA METTE VETI E PERDE TEMPO” - “Mentre Letta mette veti e perde tempo, la Lega lavora per fare veloce e perché tutti siano coinvolti, nessuno escluso, per una scelta così importante per tutti gli Italiani”. Così fonti della Lega commentano le reazioni fatte filtrare dal Pd a proposito del tavolo dei leader a cui sta lavorando Matteo Salvini in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica.