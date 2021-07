Rai, chi salta e chi arriva con la svolta Fuortes. Valzer di direttori: i nomi

Di Sempione Mazzini

La voce della coscienza in casa Rai



A Viale Mazzini l'aria è cambiata. Dopo le nomine imposte da Draghi (anche se qualcuno vocifera che il premier si sarebbe completamente disinteressato alla partita), sono arrivati i primi segnali di un forte cambiamento. E forse proprio per la sua simbolicità, l'amministratore delegato Fuortes ha voluto esordire con il licenziamento in tronco del manager Nicola Sinisi (la notizia del provvedimento disciplinare è stata confermata ieri sera in Commissione parlamentare di Vigilanza), che aveva la responsabilità della gestione del canone e del patrimonio artistico, al centro di tante polemiche. Il licenziamento è stato così interpretato: qui comando io.



Un cambio di rotta rispetto ai tentennamenti di Salini (che aveva sollevato il caso Sinisi, senza chiudere l'istruttoria) che ha scatenato il panico tra dirigenti e direttori Rai, alle prese con il classico risiko che accompagna l'avvio di ogni nuovo Consiglio di Amministrazione.



A livello di reti molto probabilmente cambierà la direzione di RaiUno di Stefano Coletta e quella di RaiTre di Franco Di Mare, mentre a RaiDue potrebbe restare in sella Ludovico Di Meo, anche per non urtare troppo la sensibilità di Fratelli d'Italia, esclusa dal Cda dove non è stato confermato Giampaolo Rossi per fare posto alla forzista Agnes. Quasi certo il giro di valzer alle conduzioni dei Tg, con l'eccezione di Gennaro Sangiuliano che resterà al Tg2 qualora dovesse essere bloccata la "promozione" al Tg1.



Squadra che vince non si tocca alla TGR. Quanto al managment, nonostante gli accordi preelettorali siglati informalmente tra i partiti, la novità è che Fuortes vorrà dire la propria, e questa variabile non era scontata. Oggi, però, le previsioni fanno parte solo del calciomercato estivo. La partita vera si giocherà tra settembre e ottobre.