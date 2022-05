Russia, cena Salvini-Razov a insaputa di Draghi. Scoppia il caso

Salvini-Razov, Quartapelle (Pd): "Di cosa hanno parlato?". Calenda: "Sudditanza a Mosca"



"Salvini trattava con l'ambasciatore russo in Italia all'insaputa di Draghi": è il titolo dell'esclusiva con la quale il quotidiano Domani apre il giornale. Nel pezzo si legge che "dopo cinque giorni dall'inizio dell'invasione il leghista e il suo consulente hanno cenato con Sergey Razov all'ambasciata di Roma". Inoltre, aggiunge l'articolo, "Domani ha contattato Palazzo Chigi che dice di non essere a conoscenza di alcun incontro riservato tra il leader di uno dei partiti della maggioranza e l'ambasciatore Razov; 'Fosse vera la notizia, sarebbe gravissimo'". Dal mondo politico le prime reazioni.



"Noi chiediamo delle risposte, non e' che questa vicenda possa completarsi cosi'. Mentre la crisi era in corso c'erano trattative non si sa bene tra chi, in che modo e in che forma tra l'invasore russo e un partito di governo Italiano. Quindi noi chiediamo chiarezza, non puo' terminare a tarallucci e vino". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta ai cronisti nella sede Dem a proposito delle notizie su incontri tra Dalvini e l'ambasciatore russo.



"Una settimana dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, i leader europei erano riuniti per decidere le sanzioni. Salvini, accompagnato da Capuano - scrive su Twitter Lia Quartapelle, responsabile affari internazionali del Pd -, era a cena con l'ambasciatore russo. Di cosa hanno parlato? Perché lo hanno incontrato? Salvini chiarisca". Anche il segretario di Azione Carlo Calenda attacca: "Salvini è un irresponsabile e conferma la sua sudditanza a Mosca. L'uscita di Damilano e la presa di posizione di Giorgetti dimostrano che c'è una parte della Lega che ha una cultura di Governo e che non ne può più delle bambinate di Salvini. Con questa parte occorre dialogare".



Il deputato di Forza Italia, Elio Vito, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al presidente del Consiglio e al ministro degli Affari esteri chiedendo "se fossero stati informati o comunque fossero a conoscenza degli incontri e delle iniziative del senatore Salvini e dell'avvocato Capuano con ambasciate straniere e quali siano le loro valutazioni sugli effetti della vicenda". Lo rende noto Vito sul suo profilo Twitter con riferimento a notizie di stampa che riportano dell'esistenza di contatti e di varie trattative tra il senatore Salvini ed ambasciate straniere, avvenute anche con la mediazione dell'avvocato Capuano. Attivita' che per il parlamentare azzurro "possono compromettere le relazioni diplomatiche ed istituzionali del nostro Paese e dunque anche la nostra sicurezza nazionale".

Leggi anche:

Monza in Serie A vale 400mila voti per Forza Italia. Berlusconi torna Re Mida

FI, Ronzulli-Fascina vs Gelmini-Carfagna: chi sta con chi. Mappa. Nomi

"Draghi resta premier dopo le prossime elezioni". La rivelazione di Cacciari

Renzi: "Il Mostro primo per vendite Ma sui giornali congiura del silenzio"

Guerra Ucraina, il risveglio di Germania e Giappone: corsa agli armamenti

Salvini e la Comunione della figlia Mirta, famiglia allargata presente - FOTO

Scoppia l'attrazione tra Massimo Giletti e Sofia Goggia, a cena insieme a Roma

Champions-Real, Ancelotti ringrazi de Laurentiis per averlo cacciato da Napoli

Il Pisa segna al novantesimo contro il Monza e Berlusconi dorme in tribuna

AXA Italia, in arrivo la terza rivoluzione sul modello di lavoro

CDP, consegnati 68 appartamenti realizzati in legno recuperato

Manageritalia offre una fotografia della Work Life Balance del Paese