Salvini: "Zelensky, discorso di pace". Letta: "Parole di grandissima dignità"

Plauso alle parole del premier ucraino da tutti i partiti al discorso di Zelensky a Montecitorio, ma non mancano le polemiche



"Zelensky ha fatto un discorso di pace, io sono in difficoltà quando qualcuno parla di armi''. Matteo Salvini commenta così l'intervento del presidente ucraino in videocollegamento con i parlamentari e gli esponenti del governo questa mattina alla Camera. "Credo - ha aggiunto - che la telefonata tra il Santo Padre e Zelensky sia la chiave. L'uomo di governo che sta lavorando di più per la pace è il Santo Padre". E da Fdi Giorgia Meloni dice: "Quello del presidente Zelensky al Parlamento italiano è l'intervento di un leader europeo, che parla al cuore e ai valori della nostra comune civiltà. È questa la ragione del nostro impegno: l'invasione dell'Ucraina configura un'aggressione all'Europa, alla democrazia e alla sovranità delle Nazioni".

Positivo anche il commento del segretario del Pd, Enrico Letta, che ha definito quello di Zelensky come "un discorso di grandissima dignità. Pieno di speranza nonostante l'abisso in cui si trova l'Ucraina. In Parlamento un momento di rara intensità che ha fatto onore a tutto il popolo italiano". E il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sottolinea: "Zelensky ha offerto una testimonianza, a nome di tutto il popolo ucraino, di grande sofferenza ma con piena dignità. È stato un discorso accorto ed equilibrato in cui è spesso risuonata l'invocazione della pace".

Un passo indietro sulle armi? "Quello di Zelensky non lo definirei un passo indietro, ma parliamoci chiaro: non e' un gioco di ruolo e' una guerra. La pace e' nell'interesse dell'Europa. E' logico e saggio che Zelensky cerchi di arrivare a un accordo ma questa e' una guerra". Lo dice Matteo Renzi all'uscita di Montecitorio. "Il capo del popolo ha il dovere di far prevalere le ragioni della pace. Un cittadino che accende la Tv ha giustamente l'istinto di reagire ma per arrivare alla pace devi mettere attorno a un tavolo gli attori che possono arrivare all'accordo e l'Europa in questo deve fare la sua parte, deve avere qualcuno che si mette e prova a fare la pace. L'Europa deve avere questa forza", sottolinea Renzi. "Il tema e' che l'Europa e la Nato insieme individuino una figura autorevole in grado di mettere allo stesso tavolo Russia e Ucraina. Per arrivare alla soluzione devi trovare l'accordo e senza accordo va avanti la Guerra". Per il leader di Italia Viva "l'unica in grado di farlo e' Angela Merkel. Ci sono stato al tavolo del G7 e della NATO, per me e' lei la piu' autorevole. Dopo di che va bene anche Prodi. Purche' l'Europa ci sia".

Non mancano, però, le polemiche contro i parlamentari filo-russi che hanno deciso di non presentarsi in Aula a Montecitorio. "La standing ovation del Parlamento in seduta comune descrive più di mille parole il sentimento di vicinanza al presidente Zelensky e all'Ucraina. Chi è assente risponderà alla propria coscienza e agli elettori", ha attacco il senatore del Pd Andrea Marcucci. E la capogruppo dem a Palazzo Madama, Simona Malpezzi, su Twitter ha aggiunto: "Ringraziamo Zelensky per la sua testimonianza e le sue parole toccanti. Ringraziamo Draghi per la sua nettezza e chiarezza. Non ci possono essere ambiguità e l'applauso del Parlamento lo testimonia: difendere l'Ucraina vuol dire difendere l'Europa e i nostri valori".

Non tutti, però, appoggiano il discorso di Zelensky. Come, ad esempio, l'ex M5S Lucia Granato, che non era seduta tra gli scranni di Montecitorio. "Penso che questo suo insistere con l'inasprimento delle sanzioni senza mai chiedere all'Italia un potenziamento dell'azione diplomatica sia una chiara richiesta di intervento nel conflitto. Zelensky non è un messo di pace...", ha commentanto all'Adnkronos la senatrice. Che poi ha aggiunto: "Penso che tra i due Putin stia agendo per arginare l'espansione della Nato ad est, Zelensky invece sta agendo per porre l'Ucraina sotto il protettorato anche militare occidentale, il che non implica che stia necessariamente facendo l'interesse del suo popolo". E Matteo Richetti, di Azione, twitta: "Vi vedo tutti molto preoccupati di chi mancava oggi in aula. Dovreste preoccuparvi del fatto che sono in aula i restanti giorni dell'anno".

Ma il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, replica: "Il discorso del presidente dell'Ucraina è stato alto e nobile e ha toccato il cuore di tutti. L'Italia sta compiendo uno sforzo importante di solidarietà con l'accoglienza dei profughi. Adesso più che mai serve un surplus di iniziativa diplomatica del nostro Paese e dell'Unione europea per arrivare il più presto possibile al cessate il fuoco". Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, lancia intanto un appello affinchè "l'Ue e la Nato, insieme, individuino una figura autorevole che metta allo stesso tavolo russi e ucraini. Si deve incoraggiare la diplomazia. Ben venga - conclude - che Zelensky parli in Parlamento ed è giusto il dibattito sulle sanzioni. Poi però bisogna trovare qualcuno che faccia la pace".

Commentando il discorso di Zelensky, il presidente M5S della commissione Politiche europee del Senato, Sergio Battelli, osserva che "l'orrore dei massacri scatenati dalla Russia fa ingresso in Aula alla Camera ed è un nostro dovere ascoltare qual è l'attuale situazione nel Paese e cosa può fare l'Italia, insieme ai nostri partner europei e atlantici, per aiutare a ristabilire la pace. Non dimentichiamo - aggiunge - che l'Ucraina sta difendendo i confini dell'Ue e dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare la popolazione impegnandoci a tutti i livelli per facilitare i negoziati".

Leggi anche:

"Berlusconi ha regalato orologi d'oro e...". Sgarbi racconta il matrimonio

"Alina Kabaeva, amante di Putin, va espulsa dalla Svizzera: è come Eva Braun"

Perché aumenta il prezzo del gas? Non per la guerra: attenti alle speculazioni

Rcs, nel 2021 balzo dell'utile a 72,4 mln.Cairo raddoppia la cedola a 0,06€

Principato di Monaco trema, "speculazione immobiliare alle spalle di Alberto"

Caso Pipitone: pietra tombale sulla Commissione d’inchiesta, "troppo tardi"

Berlusconi e il siparietto con Sgarbi alle "non-nozze": "Vittorio fuori dalle..."

Koinètica compie 20 anni e festeggia la 10° edizione del Salone della CSR

Tim, Maria Enrica Danese a capo della Comunicazione Istituzionale

Assimprendil Ance, costi materie prime: percorso condiviso salva imprese