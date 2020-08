Recovery Fund, Mattarella fissa i paletti: “Nessun assalto alla diligenza”

"L'Ue ha dato prova di lungimiranza e tempestivita'" con il Recovery fund ma questo, "come correttamente interpretato", va ritenuto "non un passaggio della diligenza cui attingere ma occasione di storico rilancio per l'Italia", così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'incontro con i presidenti di Regione al Quirinale, fissa i paletti sulle risorse Ue. Un chiaro avviso a tutti coloro che in queste settimane hanno dispensato suggerimenti su come spendere i fondi, dalla maggioranza alle opposizioni, il riferimento è chiaro. Ma il monito va anche ai vari gruppi di potere politico-economico che pressano il governo. Mattarella ha definito il piano Ue un "appuntamento da non perdere per incidere sui nodi strutturali con riforme einvestimenti strutturali, con il recupero di ritardi decennali".

L'occasione per queste parole, è l'incontro con i presidenti di Regione, dove il documento presentato dalle stesse Regioni, per Mattarella e' condivisibile. "Il concetto di moderna e unitaria concezione del sistema delle autonomie territorialiche rifugga da ogni centralismo sia statale sia regionale", ha detto il presidente.

"In questi 50 anni le Regioni si sono affermate come componente fondamentale dell'architettura della Repubblica. Le Regioni si sono rivelate forte elemento di coesione del popolo italiano", ha specificato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando come l'art. 114 della Costituzione ricordi che "La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato." Appunto per questa corresponsabilita'" nella struttura della Repubblica "le Regioni partecipano al dovere di eseguire gli art. 2 e 3 della Costituzione. E' un compito collettivo, che coinvolge la Repubblica intera, come ci dice anche una lettura autentica dell'art. 118 dove la sussidarieta' e' indicata non solo come metodo ma come valore", aggiunge Mattarella.