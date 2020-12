Recovery, lo schema a tre di Conte. Ecco il (discusso) piano del premier

L'ennesimo braccio di ferro all'interno del governo si consuma sulla forma da dare alla cabina di regia che si occupera' della messa a punto e della realizzazione dei progetti finanziati dal Recovery Fund o, per dirla con le istituzioni europee, dal Next Generation Eu. In altre parole, il governo deve indicare come e quando spendera' i 209 miliardi di euro messi a disposizione dall'Europa. Una torta importante che, da sola, fa capire le tensioni in seno alla maggioranza.



SCHEMA A TRE - Lo schema che sembra prevalere in queste ore, infatti, prevede una governance a tre, con il presidente del Consiglio affiancato dai ministri dell'Economia e dello Sviluppo Economico, Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli. A questa triade si affiancherebbe, poi, una squadra di tecnici e manager che, inizialmente, appariva come un esercito di architetti, ingegneri e avvocati: trecento in tutto. Poi, questo numero e' stato rivisto in difetto, scendendo dapprima a 90 e, ora, a sei professionisti indicati per le altrettante macro aree indicate dall'Unione Europea. Digitalizzazione, green, infrastrutture, istruzione, equita' e salute. In una recente intervista, lo stesso Giuseppe Conte ha spiegato che "vi sara', come anche ci chiede la Ue, un comitato ristretto deputato a vigilare con costanza tutta la fase attuativa. Ne faremo parte io, il ministro dell'Economia e il ministro dello Sviluppo economico, con la responsabilita' di riferire periodicamente al Comitato interministeriale per gli Affari Europei e al Parlamento. La supervisione tecnica dell'attuazione sara' affidata a una struttura composta da sei manager, assistiti da uno staff dotato delle necessarie competenze professionali. In casi eccezionali i sei manager potranno essere chiamati a intervenire con poteri sostitutivi per evitare ritardi e perdite di risorse".

LA GOVERNANCE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI - Lo schema a tre, se da una parte ha il vantaggio di garantire velocita' nelle decisioni da prendere, dall'altro non tiene permette di rappresentare tutte le forze politiche che sostengono il governo. A questo, Italia Viva aggiunge la sua contrarieta' alla creazione di una nuova task force e invita a far lavorare sul tema il Consiglio dei Ministri e la pubblica amministrazione.



IL 'NODO' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Proprio quello che vogliono evitare il Partito Democratico e il M5s. I dem, soprattutto con il vice segretario Andrea Orlando, hanno piu' volte sottolineato che il piano di resilienza nazionale e' troppo importante per essere lasciato a una burocrazia che appare "impreparata" a questa sfida e che sara' oggetto di una profonda riforma proprio attraverso il Recovery Plan.