Reddito cittadinanza? Per sempre. Chi non ha lavoro può sempre rifare domanda

“A conclusione del diciottesimo mese di percezione del Reddito di cittadinanza un beneficiario, se ricorrono ancora le condizioni di bisogno, può richiedere un rinnovo della misura decorso un mese dall’ultimo versamento. Quest’ulteriore ciclo di Rdc durerà sempre fino a quando il beneficiario non troverà un lavoro che gli permetterà di uscire dalla sua situazione di povertà, fermo restando il limite dei 18 mesi”. E’ questa la risposta del ministero del Lavoro alla nostra domanda: fino a quando si può usufruire del Reddito di cittadinanza?

Tradotto: chi ne ha le condizioni, finché cioè non troverà un lavoro, potrà sempre ricevere aiuto dallo Stato con il Reddito di cittadinanza.

La scadenza naturale del Reddito è prevista al diciottesimo mese di fruizione. Anche se c’è un tecnicismo dietro l’angolo.

I milioni di italiani che per primi hanno chiesto allo Stato di usufruire del Reddito di cittadinanza sono arrivati al traguardo, settembre prossimo sarà il loro diciottesimo mese di sussidio a partire dalla prima erogazione concreta, maggio 2019. Ma non pochi lettori che ne hanno usufruito pongono oggi la domanda fatidica: “Se non ho trovato lavoro posso rifare domanda? E se sì, fino a quando?”.

Ma non è l’unico quesito. Molti di quelli sollevati sull’utilizzo della Carta dedicata (la card del Rdc) restano senza risposta, causa anche la novità assoluta di un meccanismo di sussidio nuovo per il modello italiano e un regolamento di adozione per le erogazioni che non sembra prevedere errori umani.

A distanza di mesi restano molti i dubbi. Nel tempo sono nati in rete e su Facebook gruppi di fruitori della Carta che si fanno le domande più improbabili, se alcune spese possano essere intraprese o meno o come si possa riparare ad un errore. In ogni caso non vi è un referente specifico a cui rivolgersi una volta insorto un problema imprevisto, di qualsiasi natura o un accadimento che la regolamentazione non ipotizza. I numeri verdi dedicati rispondono con voci preregistrate e nel caso si riesca a parlare con un operatore la risposta tipo è: “Siamo del call center, non sappiamo rispondere a domande così specifiche, chieda all’Inps!”. Se si rivolgono le domande all'Inps, l'Ente di erogazione e controllo, i responsabili che si occupano di interfacciarsi con gli utenti reagiscono riportando il regolamento, molte volte non rispondendo di fatto ai quesiti. Lo stesso accade se delle questioni vengono sollevate a Poste Italiane, la società è indirettamente coinvolta (la somma dovuta sulla Carta del Reddito di Cittadinanza è erogata su una carta Postepay emessa dal gruppo Poste italiane e da Poste si possono pagare la rata dell’affitto di casa e il mutuo).

Così ci siamo rivolti al ministero del Lavoro che ha risposto ad alcuni quesiti-tipo che i lettori si pongono .

C'è un fruitore della Rdc (prende 780 euro). Vorrebbe usare la carta per pagare le spese dentistiche private, non avendo una struttura pubblica disponibile e molte problematiche di salute a riguardo. Può pagare il dentista con la carta (la cosiddetta card)? Nel caso possa, c'è un limite mensile che può spendere? (oltre i 100 euro che preleva cash ovviamente)

Ministero del lavoro: “Sì, ovviamente. Il fruitore di cui sopra può pagare tutte le spese mediche con la card del Rdc, compreso il dentista (privato). In questo caso, non vi è un limite di spesa - se non quello delle somme disponibili sulla card. In generale, un percettore di Reddito di cittadinanza può acquistare qualsiasi cosa ad esclusione di quelle esplicitamente vietate (es. gioco d’azzardo e armi)”.

Una delle categorie più fragili sono i lavoratori precari e atipici. Percepiscono un'entrata mensile ma non avendo un contratto da lavoro dipendente sono estremamente precari. La loro entrata economica può interrompersi da un giorno all'altro. Abbiamo diversi lavoratori in queste condizioni che ci hanno riferito di aver fatto domanda ma senza ricevere il Rdc perché risultavano aver percepito un'entrata fino al mese prima che restassero disoccupati. Come possono ricevere il Rdc visto che non sanno di cosa vivere avendo perso il lavoro?

“Chi ha lavorato, seppur in maniera precaria, è generalmente tutelato da misure come la NASpI e la DIS-COLL, peraltro non sottoposte alla prova dei mezzi. È comunque possibile aggiornare la propria situazione economica mediante l’ISEE corrente che fotograferà col passare del tempo la perdita di reddito, e comunque lo farà in maniera integrale decorso un lasso di tempo da 2 a 6 mesi a seconda delle condizioni. Presentato l’ISEE corrente, laddove ricorrano le condizioni il soggetto potrà percepire il Rdc”.

Dei riceventi il Rdc hanno pagato l'affitto e il mutuo alle Poste tramite il bollettino SEPA dedicato (è consentito tassativamente farlo un‘unica volta e con un unico bonifico al mese). Ma in diversi casi l'impiegato delle Poste ha commesso un errore nella digitazione della somma. Faccio un esempio: l'affitto era di 200 euro, chi usufruiva del reddito ha chiesto nel bollettino un pagamento di 200 euro ma l'impiegato delle Poste ha digitato 20 euro (la compilazione avviene ancora a mano!). Il bonifico è stato emesso e nessuno si è accorto dell'errore fino a che il padrone di casa non ha ricevuto la somma errata. A quel punto l'utente che usufruiva del Rdc si è recato alle Poste ma gli hanno risposto, come da regolamento, che non può emettere un altro Sepa in favore del proprietario di casa. Alle Poste non hanno altra soluzione se fargli fare, con i soldi rimasti sulla carta, un bonifico al proprietario. Ma può farlo? E' consentito? Come deve comportarsi il fruitore del Rdc che si è trovato in questa condizione? Per un errore dell'impiegato delle Poste non pagherà l'affitto! E rischia anche di perdere il denaro sulla carta che percepisce per l'affitto e che verrà inevitabilmente sottratto se non lo spende e che verrà ridotto per i mesi a venire.

“Il percettore di Rdc potrà sanare la situazione il mese successivo versando una somma più alta per compensare l’eventuale errore verificatosi con il bonifico. Il beneficiario non rischia di perdere alcunché”.

Il fruitore della Rdc dovrà comunque usare per altre spese i 180 euro rimasti sulla carta (quelli che non è riuscito a versare a causa dell'errore dell'impiegato delle Poste) per altre spese? E usare una parte maggiore del denaro della carta del mese successivo, quello che gli sarà versato per il mese entrante, per pagare così l'affitto dei due mesi? Oppure no, dovrà lasciare i 180 euro sulla carta (sapendo che non gli verranno sottratti per mancato utilizzo) per poi versare la somma il mese successivo? Cioè facendo un unico bonifico SEPA al padrone di casa, di 180 euro (affitto mancante del mese precedente) +200 (affitto del mese corrente)? Stesso discorso vale nel caso del pagamento di un mutuo.

“Non c’è una suddivisione rigida delle spese rispetto a quanto caricato sulla card, quindi - a seconda delle scelte che il percettore riterrà più opportune - potrà decidere se risparmiare il mese in cui è stato compiuto l’errore nel pagamento dell’affitto/mutuo oppure nel mese successivo al fine di fare un bonifico di importo più elevato per sanare l’errore”.

Molti ci chiedono di fare chiarezza su un punto rimasto oscuro. A conclusione del 18° mese di ricevimento del Rdc, i percettori se non hanno trovato lavoro possono rifare domanda di Rdc? Se si, quando? Quanto durerà il nuovo Rdc? Nel caso si possa, quante volte possono continuare a fare questa domanda di 18 mesi (tenendo questa temporalità come riferimento)?

“A conclusione del 18esimo mese di percezione del Rdc un beneficiario, se ricorrono ancora le condizioni di bisogno, può richiedere un rinnovo della misura decorso un mese dall’ultimo versamento. Quest’ulteriore ciclo di Rdc durerà sempre fino a quando il beneficiario non troverà un lavoro che gli permetterà di uscire dalla sua situazione di povertà, fermo restando il limite dei 18 mesi”.

Quindi, da quello che capiamo, una persona che usufruisce del reddito di cittadinanza e non riesce a trovare lavoro potrà usufruirne per sempre, ogni volta con intervalli di un mese tra i 18 mesi in cui percepisce il sussidio? Abbiamo capito bene? Il Rdc si interrompe, continuando a fare domanda negli intervalli predetti, solo nel caso si trovi lavoro?

“I percettori di Rdc firmatari del patto per il lavoro o per l’inclusione sociale sono tenuti ad accettare una delle 3 offerte di lavoro che gli verrà proposta, pena la perdita del beneficio. Inoltre, gli stessi devono rispettare gli impegni che si sono assunti nel patto (es. attività di formazione o orientamento e i PUC, cioè i Progetti Utili alla Collettività), anche in questo caso pena sanzioni che possono arrivare fino alla decadenza”.

Alcuni non hanno ancora capito se possono andare in pizzeria o al ristorante e pagare il proprio conto. Immagino siano eccezioni e che non vadano al ristorante tutti giorni. Ma nel caso accada possono pagare con la card del Rdc? O non possono pagare? Potete farci chiarezza sulla questione?

“Come già chiarito in precedenza, le uniche spese che non possono essere effettuate sono quelle espressamente indicate dalla disciplina. Quindi il beneficiario di Rdc che va a mangiare una pizza o va al ristorante può tranquillamente pagare con la card”.