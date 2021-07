Referendum giustizia, code ai gazebo. A sorpresa firma anche Palamara

REFERENDUM GIUSTIZIA, VIA LIBERA DI VOLTI TV E GIORNALISTI, DA PARENZO A GAIA TORTORA. MOBILITAZIONE DI FORZA ITALIA E UDC. E A SORPESA ADERISCE PALAMARA

Anche Maurizio Belpietro, Paolo Del Debbio, Mario Giordano, David Parenzo e Gaia Tortora firmeranno i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito Radicale. Si aggiungono a molti altri vip che, insieme a migliaia di cittadini, anche in queste ore hanno aderito all’iniziativa firmando nei municipi o in uno dei 1.500 gazebo organizzati dalla Lega da Nord a Sud. Simonetta Matone, magistrato e candidata a Roma in ticket con Enrico Michetti, ha firmato a Roma. Giulia Bongiorno lo farà nei prossimi giorni. Lo chef e volto tv Alessandro Circiello firmerà domani a Ostia. Il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha aderito ieri a Trieste.



Si aggiungono ad altri volti noti come Hoara Borselli, Rita Dalla Chiesa, Maria Giovanna Maglie, Augusto Minzolini, Nicola Porro, Alessandro Sallusti.Adesioni significative anche dai partiti di centrodestra: Silvio Berlusconi ha spiegato al Corriere della Sera che “i referendum riprendono temi da noi sempre sostenuti e possono essere un'utile sollecitazione al Governo e Parlamento per la riforma della giustizia. In questo spirito, gli azzurri partecipano alla raccolta di firme”. E infatti Licia Ronzulli, responsabile di Fi per i rapporti con gli alleati, ha partecipato a un gazebo congiunto con Salvini (il primo organizzato con bandiere di Lega e Forza Italia e che quindi aveva un forte sapore di “federazione”) e ha firmato i referendum. Via libera anche dall’Udc. Il segretario Lorenzo Cesa firmerà nelle prossime ore, mentre il presidente Antonio De Poli l’ha già fatto a Carmignano di Brenta (Padova).



Nel primo pomeriggio, a Milano, ha aderito il primario di pediatria del Fatebenefratelli Luca Bernardo. I ministri della Lega (Massimo Garavaglia, Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani) hanno già firmato tra ieri e questa mattina.Matteo Salvini firmerà nella sua Milano nei prossimi giorni, appena rientrerà nel capoluogo lombardo.In queste ore è spuntato anche un nome a sorpresa: è quello di Luca Palamara, già presidente dell’Anm al centro di un terremoto che ha squassato la magistratura e autore (con Alessandro Sallusti) del libro-intervista “Il Sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana”: firmerà nei prossimi giorni.