Referendum, sì obbligato di Lega e FdI. Ma dietro le quinte spopola il no

"Ho sempre votato sì e continuo a votare sì. Io ho una faccia, la Lega ha una faccia, a differenza del Pd e di Renzi che prima votano no e poi per salvare la poltrona dicono si". Matteo Salvini, durante una conferenza stampa all'esterno del carcere di Secondigliano a Napoli, insiste e sul referendum relativo al taglio dei parlamentari conferma la linea della coerenza. "Secondo me il Parlamento può lavorare tranquillamente con meno parlamentari". Una linea, quella della coerenza, portata avanti anche da Giorgia Meloni. Certo, in Parlamento Lega e Fratelli d'Italia hanno votato per quattro volte sì alla riduzione del numero degli eletti e cambiare idea oggi non è facile. Ma l'occasione è ghiotta. Quasi un gol a porta vuota.



Schierati nettamente a favore del sì ci sono solo i 5 Stelle, con Luigi Di Maio che ormai non parla d'altro e fa appelli quotidiani (sintomo del nervosismo). Un'eventuale, difficile ma non impossibile, vittoria del no sarebbe un colpo forse mortale per i pentastellati e per la loro retorica del taglio dei costi della politica (1,66 euro all'anno per ogni cittadino italiano). Senza considerare che anche il governo difficilmente potrebbe sopravvivere a un flop del sì al referendum. E' per questo motivo che, dietro le quinte e a microfono spento, all'interno della Lega e di Fratelli d'Italia cresce il malomore per la decisione dei due leader nazionali e aumenta il numero di chi, nel segreto dell'urna, voterà no.



Segretari di sezioni e semplici militanti del Carroccio, da Nord a Sud, hanno espresso nei giorni scorsi il loro dissenso a deputati e senatori leghisti spiegando che voteranno contro la riduzione dei parlamentari e che cercheranno di convincere parenti e amici a fare altrettanto. Non solo, ci sono anche parlamentari, italiani ed europei, sia della Lega sia di Fratelli d'Italia che non sono affatto convinti di votare sì e che, sia per motivi di merito sia per ragioni politiche, sono pronti a bocciare la riforma tanto cara ai grillini. Insomma, non basta leggere le dichiarazioni di Salvini e Meloni ("Voto sì al referendum") per capire come stanno le cose, sottotraccia c'è un mondo intero in fermento e che potrebbe produrre una clamorosa sorpresa nelle urne e quando verrà effettuato lo scrutinio nel pomeriggio di lunedì 21 settembre.