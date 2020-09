Referendum sondaggi vietati, Sì preoccupato. Ultimissimi rumor

Ci siamo. Domenica e lunedì si vota per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, la riforma chiave per il Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell'ultima settimana, si è battuto come un leone politicizzando così l'appuntamento con le urne. Per i pentastellati quella della riduzione del numero degli eletti è una battaglia storica. Dal Pd è arrivato un timido Sì, anche se ci sono importantissimi distinguo come quello di Romano Prodi e di Valter Veltroni. Forza Italia ha lasciato libertà di voto, ma la stragrande maggioranza vota No. A destra ufficialmente Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono schierati per il Sì, ma sono tantissimi gli esponenti di Fratelli d'Italia e della Lega (alcuni lo hanno detto pubblicamente, altri solo privatamente) che votano contro il taglio dei parlamentari.

Se a giugno sembrava una passeggiata (le ipotesi erano 80-90%) per il Sì - in Parlamento l'ultimo via libera è arrivato con il voto del 98% dei deputati - ora, alla vigilia delle urne, continua a crescere la preoccupazione tra i sostenitori della sforbiciata dei parlamentari e, di conseguenza, l'ottimismo nel fronte del No. Come noto l'asticella fissata per considerare la battaglia del M5S vinta è il 65% di Sì. Una soglia che fino a poche settimane fa sembrava facilmente raggiungibiile e superabile. Oggi, invece, le sensazioni sono diverse. Tra i sostenitori del No sono in tanti a parlare di quota 40% come alla portata, se non addirittura 45%. Senza contare che qualcuno si lancia a ipotizzare perfino un'improbabile vittoria del No. Tra i Sì invece le certezze iniziano a vacillare (ecco spiegato il tour de force di Di Maio) a causa del fronte trasversale contro la riforma (sia per motivi di merito sia politici, ovvero dare un colpo al M5S e quindi al governo). Difficile pensare che il Sì non vinca, ma se la percentuale dei favorevoli si fermasse al 60% o magari sotto questa quota, i grillini non potrebbero certo cantare vittoria. E le fibrillazioni interne aumenterebbero, così come quelle nel Pd che faticosamente e solo alla fine ha detto ufficialmente di votare Sì.