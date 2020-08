Referendum, vittoria dei grillini. Il sì alla riduzione è al 72,4%. Sondaggio

Voterà sì al referendum costituzionale per confermare il taglio dei parlamentari approvato da Camera e Senato il 72,4% degli italiani. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre. Contro la riforma che riduce il numero degli eletti si è espresso il 27,6% del campione. Il sì al taglio dei parlamentari è più forte al Sud che al Nord: 72,9% contro 71,8. Tra gli uomini il sì alla riduzione del numero degli eletti prevale con il 75,6% mentre tra le donne le favorevoli si fermano al 70,8%.