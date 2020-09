Regionali, Fitto: istituire una "casa Puglia" a Bruxelles

"Una 'Casa Puglia' a Bruxelles per difendere i nostri interessi, per promuovere le nostre imprese e per attrarre nuovi investimenti: e' questa l'idea che lanciamo oggi assieme a tutti i colleghi europarlamentari di Fratelli d'Italia". E' la proposta di Raffaele FITTO, candidato presidente della Regione del centrodestra, durante la conferenza stampa di oggi con una delegazione di eurodeputati di Fratelli d'Italia, guidata da Carlo Fidanza (insieme con Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli e Pietro Fiocchi). "L'Unione Europea - ha aggiunto FITTO- offre tantissime opportunita' per lo sviluppo che la Puglia degli ultimi anni non ha saputo cogliere. Anzi: la Regione dal 2003 ha una sede a Bruxelles che non e' mai stata piu' utilizzata e da due anni non c'e' nemmeno piu' il rappresentante". "I risultati - ha sottolineato ancora FITTO - sono sotto gli occhi di tutti: dal Piano di Sviluppo Rurale alle altre programmazioni, la Giunta Emiliano ha portato a casa solo fallimenti. Il caso piu' eclatante e' il Psr: su 1 miliardo e 600 milioni di euro di dotazione complessiva, e' stato impegnato solo un terzo ed e' anche bloccato perche' gli errori della Regione nella redazione dei bandi hanno scatenato una pioggia di ricorsi al TAR". "Con una nuova sede, 'Casa Puglia', e con un team di tecnici specializzati - ha concluso FITTO - saremo in grado di sfruttare al massimo le opportunita' che giungono dall'Ue per rilanciare l'economia della nostra Regione". "Il gruppo europarlamentare di Fdi e' qui al fianco di Raffaele FITTO che e' per noi un punto di riferimento importante e ha avuto un ruolo centrale nella crescita di credibilita' internazionale del nostro partito, guidando la nostra adesione al Gruppo dei Conservatori Europei senza mai dimenticare, pero', la sua terra - ha dichiarato a sua volta Carlo Fidanza -FITTO ha svolto il suo ruolo in questi anni con uno sguardo sempre attento alla Puglia. Si e' speso con grande serieta' per i problemi della Regione, ma la Giunta pugliese ha preferito mantenere rapporti conflittuali con l'Europa, danneggiando il tessuto economico del territorio. Raffaele - ha concluso Fidanza - sara' un grande presidente di Regione".