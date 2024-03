Regionali, Meloni in Abruzzo. Video. "Proseguire il buon lavoro di Marsilio"

Meloni va in abruzzo e chiude la campagna elettorale

"Mi piace parlare di quello che noi abbiamo fatto in questi 5 anni e penso che il lavoro portato avanti da Marsilio sia ben dimostrato dai dati macroeconomici di questa regione, che in un periodo di grande difficolta' ha resistito alla grande dimostrando che questo e' un territorio di gente operosa e coraggiosa che non chiede asisstenza o regali ma solo di avere infrastrutture di collegamento per competere ad armi pari. E' il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e che continuiamo a fare. Solo qualche giorno fa abbiamo sbloccato un'altra importantissima infrastruttura per questo territorio, un lavoro che vogliamo continuare a fare". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo a Termano per bun evento elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alle elezioni regionali dell'Abruzzo, Marco Marsilio.

Abruzzo: Meloni, stop a lavoro Marsilio sarebbe grande peccato - "Sarebbe davvero un peccato enorme interrompere il lavoro" portato avanti da Marsilio "e tornare alla visione di coloro che avevano lasciato questa regione isolata". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo a Teramo per un evento elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alle elezioni regionali dell'Abruzzo, Marco Marsilio.