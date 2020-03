Regionali, siluro della Lega a FdI: "Spiace che fa sondaggi con il Cdx diviso"

"La nostra area politica sarà unita e vincente in Puglia come in Campania, nelle Marche e in Toscana. Chi fa fare sondaggi con il centrodestra diviso perde soldi e tempo. Se mai fossero veri quelli pubblicati ultimamente. Dispiace molto che due di questi, Noto e Emg, siano stati pagati da Fratelli d'Italia". Lo afferma il parlamentare Luigi D'Eramo, segretario regionale della Lega Puglia, a proposito delle prossime elezioni regionali e delle scelte che la coalizione dovrà fare sul candidato presidente. ''La sintesi tra i leader nazionali Salvini, Berlusconi e Meloni - garantisce - sarà sicuramente la migliore possibile e quella che intercetta le istanze del nostro elettorato, che sono chiaramente quelle di una coalizione rinnovata nelle idee come nella squadra di governo. Fughe in avanti e imposizioni fanno parte, soprattutto in Puglia, del centrodestra del passato che ha perso per 15 anni. Chi ancora una volta coltiva la tattica delle spaccature - afferma D'Eramo - non avrà seguito in una coalizione che unita può e deve cambiare il Governo nazionale di Conte e quello pugliese di Emiliano, ma soprattutto deve cambiare al Sud una storia di 50 anni di ritardi, inefficienze, sprechi e clientele".