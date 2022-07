E adesso anche Renato Brunetta fa la mammoletta...

D’Alema lo aveva perfidamente definito “energumeno tascabile”

L’abbandono di Renato Brunetta e di Mariastella Gelmini alla “casa madre” di Forza Italia sta dando un senso a queste giornate di afa e caldo, allietando con un sorriso le vacanze degli italiani. Neppure le grandi serie Tv su piattaforma digitale restituiscono sensazioni così vere e appaganti che riconciliano il popolo con la politica.

Dunque, questa volta, il mitico duo azzurro ha (apparentemente) esaurito le enormi scorte di Maalox di cui sembravano dotati naturalmente e ha rivelato il loro aspetto umano.

La Gelmini la conosciamo. Una vita alla corte di Re Silvio, due volte ministro e deputata è tuttavia passata alla storia solo per aver affermato in un improvvido comunicato stampa del 2011 in cui ringraziava gli scienziati del Cern e dell’Infn (all’epoca dei fatti era ministro della Ricerca) per la costruzione di un inesistente tunnel tra Ginevra e i laboratori del Gran Sasso in cui i neutrini avrebbero superato la velocità della luce (notizia tra l’altro poi smentita da ulteriori verifiche, frutto di un clamoroso errore del fisico napoletano Antonio Ereditato).

La storiella fece il giro del mondo sputtanandoci ulteriormente a livello mondiale.

Ma veniamo a lui, che Massimo D’Alema aveva perfidamente definito “energumeno tascabile”.

Ieri da Lucia Annunziata c’è stato un siparietto dagli insospettati e gustosissimi risvolti.

La questione riguardava l’altezza del ministro, un tema in verità abbastanza trito e specificatamente il fatto che l’attuale compagna di Berlusconi, la deputata Marta Fascina, gli ha dedicato una nota canzone di Fabrizio De André, su un giudice nano, nell’ambito di un post intitolato “Roma non premia i traditori”.

Il testo del cantautore genovese è molto eloquente e descrive un giudice “nano” che «È una carogna di sicuro/Perché ha il cuore troppo/Troppo vicino al buco del …».

Insomma la bionda dama d‘Arcore non c’è andata leggera e Brunetta da abile interprete di sé stesso qual è non si è fatto sfuggire la ghiotta occasione e si è fiondato in video a lamentarsi di “essere stato violentato” per la sua altezza da “Marta”. Anche l’utilizzo del nome di battesimo, “Marta”, fa assomigliare l’intera vicenda più ad una scena di un film sado–maso estivo che a una vicenda politica comunque di una certa rilevanza, visto che Brunetta di Forza Italia è stato uno dei fondatori.

Ed essendo a volte i “nani” (come lui stesso si definisce improvvidamente) ben collocati nell’immaginario erotico collettivo per certe loro supposte “virtù”, il gioco è fatto.

Infatti il testo di De André continua così:

“O la curiosità

D'una ragazza irriverente

Che vi avvicina solo

Per un suo dubbio impertinente

Vuole scoprir se è vero

Quanto si dice intorno ai nani

Che siano i più forniti

Della virtù meno apparente

Fra tutte le virtù

La più indecente”