Renzi day, show di Luciano Nobili alla presentazione dei candidati di Iv

Elezioni, lo show di Luciano Nobili al "Renzi day"

C’è stato da divertirsi al lancio del “Renzi day” organizzato per presentare i candidati di Renzi nel Lazio all’auditorium di via della Conciliazione a Roma.

Una pacchiana messinscena che voleva scimmiottare il peggiore trash delle convention americane, con luci a palla e decibel sparati giusto nelle orecchie del Papa.

Dicevamo del clima da festa strapaesana per la sagra dell’uva. Qualcuno si è lasciato scappare un “è meglio dell’aperitivo!”, però sottovoce per non farsi beccare da Lucianone Nobili che si aggirava tra le fila per mantenere l’ordine.

In verità, tra i partecipanti serpeggiava il dubbio che il Churchill dei Parioli avesse infinocchiato il senatore, perché –come noto- Renzi ha fatto “un passo indietro”.

Signore ingioiellate, yuppie incravattati manco fossero usciti da un film degli anni ’80, addirittura è stato avvistato un fugace pretino probabilmente attirato dal chiasso, magari è la reincarnazione di Giorgio La Pira, il sindaco “santo” di Firenze su cui fece la tesi di laurea il giovane Matteo che si divideva tra i boy scout e il potere già allora.

E anche a Roma, come previsto, all’Auditorium Conciliazione per ascoltare @MatteoRenzi e raccontare la nostra sfida riformista, purtroppo, non è venuto nessuno. #RenewRoma #ItaliaSulSerio pic.twitter.com/kMMK4TYrEM — Luciano Nobili (@lucianonobili) September 14, 2022

Insomma l’atmosfera era da grandi eventi, tipo la presentazione di Mourinho alla Roma. Si attendeva solo l’elicottero stile berlusca che calava dall’alto tra un crocefisso e un bicchiere di vino rosso ma il boss, come ogni vera prima donna, tardava a manifestarsi.

Nel parterre, dicevamo, la gente sudata per il cattivo funzionamento dell’aria condizionata si agitava un poco anche perché l’ora preserale induceva il “richiamo dello spaghetto” che è attività sacrosanta dopo una giornata di duro lavoro.

Per evitare che nella prolungata attesa scoppiassero sgradevoli tumulti Nobili ha deciso di iniziare e con un salto felino degno di un Gatto Silvestro un po’ imbolsito dalle magnate elettorali ha piroettato sul palco insieme a Maria Elena Boschi ed Elena Bonetti.

Da quel momento chi avesse avuto la ventura di ascoltare l’evento a Radio Radicale non c’ha capito più niente perché –come noto- i radical chic (non della radio) hanno la pessima abitudine di chiamarsi con i nomi di battesimo e quindi è stato poi tutto un florilegio di “Raffaelle”, “Danieline”, “Teresine” e chi più ne più ne metta.

Con l’aggravante che la Boschi e la Bonetti si chiamano entrambe Elena e quindi non ci si è più capito un emerito tubo.

Lucianone non sapeva più a chi dare i resti. Paonazzo in volto, sudato, ed eccitato per la campagna elettorale, le belle donne e la prossima epifania del Capo, lanciava in aria goccioloni di saliva peggio che un Saturno 5 e speriamo bene per il Covid.

Nobili si sperticava in lodi alle femmine presenti lodandone la bravura e la determinazione citando pure Ivano Fossati con la canzone “Il talento delle donne” di cui accennava tragicamente le prime battute accolte dal gelo del pubblico.

Nel frattempo il caldo appiccicaticcio -causa concomitante umidità aumentava- e Lucianone non risparmiava (è il caso di dirlo) una delle sue freddure: “ Ahò. Ma che è iniziato già il razionamento?”, riferendosi ai condizionatori che non ce la facevano a reggere la masnada eccitata all’inverosimile. Nessuna risata.

Dal parterre era tutto un “ce la faremo a due cifre!”, con conseguenti (ed imbarazzantI) auto –applausi.

Alla fine è entrato Lui, l’Eletto degli Eletti, l’ “uomo che sussurrava all’Arno”, Matteo Renzi. Tutta la corte si è precipitata ad accoglierlo. Le più snelle e determinate, eccitate forse dal richiamo a Fossati, hanno piazzato un paio di gomitate in panza al povero Nobili e sono scattate in avanti come pupazzetti a molla.

Intanto lui entrava e si autoapplaudiva come una diva, in un bagno di folla rigorosamente smascherinata da far impazzire Massimo Galli.

Poi attacca. Ce l’ha con i “verdolini” italiani in confronto ai verdi tedeschi che si sa mangiano le salsicce, bevono birra e sono tosti. Paragona gli altri a venditori di pentole a 9.99 tutto incluso, percula Paola Taverna (ci vuole poco), dice che l’aerospazio è il futuro (attenti a Leonardo), cita Samantha Cristoforetti, sono anni che ci prova, omaggia il suo eterno mito Tony Blair e la Terza Via, che non è quella del ddl Zan e poi diventa finalmente serio, fa l’occhio truce, fissa il pubblico e come massimo Decimo Meridio dice: “Orgoglio e coraggio”. Il sotto Capo Lucianone si commuove e scatta sull’attenti ma il caldo e questi maledetti condizionatori che “non funzionano” gli giocano un brutto scherzo. Incespica, vacilla ma non cade. “O capitano! Mio capitano”. La serata è salva.