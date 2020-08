Renzi replica a Conte dopo La Piazza 2020: "Vaccino covid sia obbligatorio"

Il vaccino del coronavirus obbligatorio o no? Matteo Renzi replica a Giuseppe Conte: "È ovvio che sì! Con tutto quello che abbiamo passato, se arriva il vaccino che facciamo? Lasciamo la libertà di scelta e chiudiamo tutti in casa altri tre mesi?", spiega al Corsera.

E aggiunge: "Se si arriverà al vaccino, per me è scontato che dovrà essere assolutamente obbligatorio. I vaccini non sono un optional: se ci sarà un vaccino riconosciuto dovrà essere obbligatorio. Altrimenti che senso ha?".

Il premier, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, nel corso de La Piazza, aveva parlato di vaccino non obbligatorio. "L'Italia è leader nella ricerca del vaccino. Siamo in alcuni progetti di ricerca, con segnali positivi. Se si dovessero confermare queste previsioni, c'è la possibilità di disporre presto del vaccino e di poterlo mettere a disposizione di altri Paesi europei. Quando presto? Mesi diciamo. Entro l'anno? Speriamo. Non ritengo che dovrà essere obbligatorio".

Il premier Conte a La Piazza di Affaritaliani.it. Il video integrale