Riaperture a metà mese? Il Pd frena. "No a scelte sempre in discussione"

"Per il Pd il metodo delle scelte non può e non deve essere messo in discussione continuamente", afferma ad Affaritaliani.it Sandra Zampa, responsabile Salute del Partito Democratico, rispondendo alla domanda se, secondo il Pd, ci siano le condizioni, visto l'andamento dei contagi, per ulteriori riaperture dal 17 maggio e per posticipare o eliminare il coprifuoco ora alle 22.



"Oggi registriamo miglioramenti che conseguono alle misure più rigorose delle scorse settimane. Questi benefici vanno consolidati e poi valutati. Solo alla luce di questo si potrà decidere quale strada prendere e lo si potrà fare sentito il parere del Cts e della cabina di regia che si riunisce esattamente allo scopo di valutare la situazione epidemiologica regione per regione", conclude la Zampa.