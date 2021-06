Riforma Fisco: tre aliquote Irpef e No Tax Area più ampia

Le aliquote IRPEF ridefinendo i contenuti della base imponibile e ampliando la No tax area estesa fino a 12.000 euro. E' quanto si legge nel documento di Forza Italia sulla riforma del fisco depositata in Parlamento. La seconda aliquota Irpef si configurerebbe come una "Flat Tax del ceto medio" per i redditi da 25.000 a 65.000 euro, Le tre aliquote sono pero' un "misura di passaggio verso un regime di Flat Tax" da realizzare "quando il centrodestra andra' al governo". Per FI "il minor gettito Irpef sarebbe compensato con la spending review, recupero costi intermedi, tax expenditure e web tax".



Fisco: Lega, alzare no tax area, rivedere terzo scaglione Irpef - Alzare la soglia della no-tax area a 10.000 euro, inglobando nella soglia di esenzione un totale di 10 milioni di contribuenti, e rimodulare la progressivita' del terzo scaglione Irpef ammorbidendo il salto di 11 punti (dal 27% al 38%) per i redditi tra i 28.000 e i 55.000 euro. Sono alcune delle proposte della Lega per la riforma del Fisco, come spiega il vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, Alberto Gusmeroli. Altra proposta contenuta nel position paper depositato in Commissione e' quella di abolizione dell'Irap "e sua contestuale sostituzione con un'addizionale regionale all'Ires, per semplificare".



Fisco: Pd punta su donne, arriva 'TASP' - Introdurre una "tassazione agevolata del secondo percettore di reddito in famiglia (TASP), con l'obiettivo di aumentare l'offerta di lavoro, dare impulso all'occupazione femminile, fare emergere il lavoro nero e favorire il ritorno nel mondo del lavoro dopo il congedo di maternita' obbligatorio". E' una delle proposte che il Pd mette in campo in occasione della discussione in Parlamento sulla riforma fiscale, parte del documento depositato in Commissione Finanze e contenuta anche in una proposta di legge presentata lo scorso 25 maggio dalla capogruppo Dem alla Camera Debora Serracchiani.