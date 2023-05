Riforme, tavolo con il governo. Conte: "No a presidenzialismo e premierato"

Tavolo sulle riforme, via al confronto a Montecitorio. Conte (5S) dice no a premierato a presidenzialismo

E' partito a Montecitorio il primo degli incontri voluti dalla premier Giorgia Meloni con le forze di opposizione sulle riforme costituzionali. Gli incontri tra il governo e le opposizioni si stano svolgendo nella Biblioteca del presidente, area 'off limits' per i giornalisti. E' stata allestita nella Sala della Regina una postazione stampa per eventuali dichiarazioni al termine degli incontri. Il Movimento 5 Stelle ha aperto la giornata di confronti.

Ad incontrare le forze di minoranza è la premier Giorgia Meloni, assieme ai due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, quello per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i sottosegretari alla Presidenza Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e il costituzionalista Francesco Saverio Marini. Dopo la delegazione dei 5 stelle sarà la volta del Gruppo per le Autonomie e Componente Minoranze Linguistiche; poi il Gruppo Azione - Italia Viva - Renew Europe, quindi la componente +Europa; il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e, infine, alle 18:30 il Gruppo Partito Democratico, con il primo faccia a faccia tra Meloni e la segretaria dem Elly Schlein.

"Non è venuta fuori una condivisione sulle soluzioni". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con la premier Giorgia Meloni e il governo sul tema delle riforme. Il M5S è disponibile anche a discutere del rafforzamento dei poteri del premier ma "serve un quadro equilibrato che non modifichi il ruolo del Parlamento e che non mortifichi il ruolo del presidente della Repubblica".

Sul tema delle autonomie, Conte fa sapere che ''ci sembra una assoluta contraddizione perseguire un progetto di autonomia regionale differenziata spinta che svuota le funzioni di governo a favore delle Regioni e poi rafforzare i poteri e le prerogative del governo centrale''. "Abbiamo condiviso - prosegue il leader pentastellato - una diagnosi su alcune criticità del nostro sistema, noi riconosciamo queste criticità a partire dal problema dell'instabilità degli esecutivi, siamo assolutamente consapevoli che questo è un problema che dovremmo risolvere, come quello di garantire al Parlamento un percorso più funzionale".

Tuttavia, è importante che "non ci sia l'ambizione" di calare "i modelli dall'alto", avverte Conte. ''Abbiamo invitato il presidente Meloni a mantenere un'interlocuzione perchè a colpi di maggioranza un'ambizione di ridefinire in modo così rivoluzionario il quadro e l'assetto istituzionale del nostro Paese non è assolutamente raccomandabile''. Per questo, ''ci siamo dichiarati disponibili, per quanto riguarda il metodo, ad un dialogo in una commissione parlamentare costituita ad hoc, che possa dedicarsi con continuità e costanza a questa prospettiva. E, anzi, raccomandiamo questo percorso'', conclude l'ex premier.