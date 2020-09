Ritorno a scuola, prevale l'ansia. Il 71,7% degli italiani: troppi errori

Dopo sei mesi di stop, 5,6 milioni di bambini e ragazzi tornano oggi a scuola e tra le famiglie italiani prevale nettamente la preoccupazione per quello che potrà accadere.

Un sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre, rivela che ben il 71,7% degli italiani ritiene che la riapertura delle scuole con l'emergenza coronavirus ancora in atto non sia stata coordinata nel miglior modo possibile. Ha risposto Sì soltanto il 28,3%. La bocciatura più forte arriva tra le donne (73,2%) mentre tra gli uomini il giudizio negativo si attesta al 69,9%.

Ancora più preoccupante la risposta alla seconda domanda del sondaggio. Il 77,6% degli intervistati dichiara di non sentirsi sicuro a mandare i propri figli in classe, dal nido al liceo/scuola superiore. Si sente sicuro solo il 22,4%. Ancora una volta le donne sono le più sfiduciate con il 78,1% contro il 77,3% degli uomini.