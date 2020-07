Roma, Cattaneo candidato del Cdx? “Niente proposte da nessun'area politica”

Riceviamo e pubblichiamo

Caro Direttore, abbiamo letto con attenzione e interesse l’articolo di oggi pubblicato sul suo giornale dal titolo “ecco il nome di Salvini per Roma, Cattaneo sindaco “ e ci vediamo costretti ad alcune precisazioni:

• Nessuno ha nemmeno ventilato a Cattaneo la proposta di fare il sindaco di Roma , da nessuna parte politica.

• Ed è giusto che sia così perché Cattaneo , che forse è meglio definire un imprenditore e manager piuttosto che un affarista politico, francamente ingeneroso , ha un compito ancora da svolgere all’interno di Italo , che ha contribuito a far crescere e che a reso un esempio di cosa vuol dire la competizione. Non solo , il suo ruolo come detto è quello di imprenditore, il cui patrimonio sicuramente è cresciuto grazie al suo lavoro di oltre 20 anni e non grazie alle buone uscite ,e sta lavorando a nuove interessanti iniziative , tra le quali l’ingresso in politica non è contemplato.

• Per ultimo, a pensar male si fa peccato, come diceva Andreotti , e la mia stima per il vostro giornale mi fa credere a priori alla vostra buona fede . Ma si sa , le polpette avvelenate girano e a volte inconsapevolmente se ne assaggia una : spesso interessi politici che celano meno virtuosi interessi economici, possono muovere venticelli falsi e utilitaristici . La prossima volta con una semplice telefonata all'oggetto dell'articolo si possono evitare strascichi.

Antonella Zivillica