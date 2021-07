Roma, primo confronto tra candidati sfottò e colpi di scena: Michetti lascia

Primo confronto pubblico tra i candidati sindaco della Capitale. Sul palco del Festival dell’Architettura di Roma, la prima cittadina ricandidata Virginia Raggi e gli altri contendenti alla poltrona - ovvero Carlo Calenda, Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti - hanno risposto ad alcune domande sul futuro della città, anche alla luce dell'opportunità offerta dal Pnrr. Un confronto iniziato in un clima cordiale ed educato. Ma poi finito irrimediabilmente a frecciatine. E con un inaspettato colpo di scena.Raggi, sicura del proprio operato, esordisce dicendo: "Il futuro della città ha radici piantate nei cinque anni della mia amministrazione". E ancora: "Roma è come una Ferrari, quando sono arrivata era completamente ferma, io l'ho fatta correre".

E Carlo Calenda, leader di Azione, non resiste: "Se Roma è una Ferrari è una 348: quella dove non entravano le marce e stava ferma nei piazzali". Ma la sindaca non raccoglie la provocazione, preferendo elencare quanto fatto nel corso della suo mandato. Stavolta le risponde Roberto Gualtieri, candidato sindaco per il centrosinistra: "Non voglio essere polemico però, Virginia, i fatti parlano da soli. Hai parlato di cose che non sono avvenute". E ancora: "La situazione è disastrosa e l'elenco dei soldi non spesi o persi da Roma per imperizia o incapacità di progettazione è talmente ampio che fa davvero uscire il fumo dalle orecchie".Sia Gualtieri che Calenda, dopo aver fatto il punto su tutto quello che, a loro avviso, non funziona nella Capitale, ricordano la propria esperienza da ministri. E assicurano che, se eletti, ne faranno tesoro una volta al Campidoglio. "Mi verrebbe da dire che dopo tante chiacchiere ho dimenticato la domanda", sbotta Raggi quando è il suo turno di parlare.

E ricorda ai due candidati "che magnificano le loro azioni di quando erano ministri" che quando erano al governo "a Roma da loro non è arrivata una lira".Quando è il suo turno di presentare la sua idea di futuro per Roma il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, ne ricorda il passato glorioso: "Nell'impero romano tutto era costruito in ragione del cittadino, i ponti, gli acquedotti, gli anfiteatri". A rispondergli, ironicamente, è Gualtieri con un "Non riporteremo Roma all'Impero romano Michetti, non abbiamo questa ambizione". Il dibattito va avanti, ma a un certo punto diventa particolarmente animato tra Calenda e Gualtieri, inframmezzato dalle battute divertite della sindaca: "Litigano...". Ad un certo punto Michetti si alza, visibilmente irritato, e se ne va: "No, una rissa no". Calenda e Gualtieri replicano quasi all'unisono: "Ma no, è un vivace dibattito". E riprendono a discutere.