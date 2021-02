Rousseau, ok a Draghi con il 59,3%. Ma i no superano le attese di Grillo

Il governo Draghi può finalmente partire. Come anticipato da Affaritaliani.it, la piattaforma di Rousseau ha dato il via libera all'esecutivo di larghe intese voluto dal Presidente Mattarella ma non c'è stato alcun plebiscito. I sì si sono fermati al 59,3% nonostante Beppe Grillo e Giuseppe Conte si siano impegnati al massimo per convincere gli iscritti. Più del 40% della base grillina è contro il governo Draghi, un dato superiore alle aspettative del fondatore dei 5 Stelle che sperava non superassero il 20-25%. A guidare questa minoranza consistente saranno big del calibro di Alessandro Di Battista, Barbara Lezzi e Danilo Toninelli. Una sorta di opposizione all'esecutivo di SuperMario che va ad affiancarsi a quella "ufficiale" di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia.



Governo: Crimi, voto iscritti vincolante - "La democrazia del Movimento passa per il voto degli iscritti che e' vincolante". Lo ha detto il capo politico M5s Vito Crimi commentando il voto su Rousseau. In questo modo Crimi cerca, quasi sicuramente invano, di fermare chi in Parlamento (almeno 8-10 senatori e circa 15 deputati) potrebbero votare contro la fiducia al governo Draghi. Il condizionale è ancora d'obbligo e vedremo che cosa faranno i frondisti pentastellati, dipenderà anche e soprattutto dal programma del premier e dalla compagine governativa. Ma su un punto non ci sono dubbi: il M5S è tutt'altro che unito.



Ancora Crimi: "Questo e' il massimo risultato che si puo' raggiungere quando una forza politica da' la parola ai propri iscritti. Oggi abbiamo ottenuto un mandato, ora viene il lavoro piu' difficile: rispettare questo mandato, comporre il programma di governo e la composizione del governo. Siamo pronti a metterci al lavoro e a disposizione del presidente incaricato per i prossimi passaggi".



