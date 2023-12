Salario minimo, le opposizioni insistono. La proposta torna con 4 emendamenti

Salario minimo, le opposizioni spingono la proposta "dal retro": 4 emendamenti unitari

Le opposizioni non si arrendono e anzi, si preparano a dare battaglia alla Camera sul salario minimo. Sono stati presentati 4 emendamenti unitari, da votare in aula, al maxiemendamento della maggioranza che affossa la proposta delle opposizioni sulla retribuzione oraria minima di 9 euro, consegnando una delega al governo per trovare entro sei mesi un meccanismo per garantire 'retribuzioni eque', cancellando di fatto il salario minimo. I 4 emendamenti sono firmati dai leader delle cinque forze di minoranza Pd, M5s, Avs, Più Europa e Azione: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Richetti, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Magi e ricalcano la proposta di salario minimo delle opposizioni.

Dunque, le forze di minoranza - fa sapere l'Agi - pur sapendo di non avere i numeri in Aula, ripropongono sottoforma di emendamento la loro proposta di legge, con l'obiettivo di "indurre" il governo a dare parere contrario e la maggioranza a votare contro.

L'Aula della Camera dovrebbe procedere all'esame della delega al governo in materia - il testo che di fatto ha sostituito, con voto a maggioranza in commissione Lavoro - nel tardo pomeriggio e procedere in tarda serata mentre il voto finale si prevede possa avvenire nella mattinata di domani. Questo perchè, viene spiegato, diversi parlamentari hanno chiesto di poter partecipare alla manifestazione promossa dalla comunità ebraica a Roma. Prima del salario minimo l'Aula sarà impegnata con il decreto recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, di cui si stanno esaminando gli ordini del giorno.