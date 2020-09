Salvini a Formello: "Un po' febbricitante". Poi smentisce: "Macché febbre. Test Covid negativo"

"Scusatemi il ritardo, io non voglio arrivare in ritardo. Ma oggi era una giornata non partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto 'Lei ovviamente adesso va a casa'. Io gli ho detto 'Sì, stia tranquillo. Passo prima ad Anguillara Sabazia. Poi da Formello e finisco a Terracina ma alla sera arrivo a casa. Ci tenevo tanto a essere qua, e quindi un po' dolorante un po' febbricitante, però è bello esserci …", dice Matteo Salvini venerdì sera durante il primo incontro di Itaca 20.20, tre giorni di dibattiti e confronti a Palazzo Chigi nel comune di Formello. La parole 'febbricitante' in tempi di coronavirus scatena qualche polemica.

Ma a distanza di qualche ora, Matteo Salvini fuga ogni dubbio, spiegando che aveva fatto un test Covid negativo. "Macche' febbre. Solo mal di collo, negativo a ogni test sul virus (fatto anche ieri), evitino di scrivere sciocchezze", dice il segretario della Lega. Il capo del Carroccio è sotto terapia cortisonica da qualche tempo per un forte dolore al collo accusato durante la campagna elettorale delle regionali in cui si e' sottoposto a lunghi tour de force di 'selfie' al termine dei comizi.