Salvini batte Meloni dello 0,3%. Il sondaggio sul leader del Cdx

Matteo Salvini batte Giorgia Meloni solo dello 0,3% come leader del Centrodestra. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre.



Tra gli elettori dei partiti del Centrodestra, il segretario della Lega viene scelto come leader della coalizione dal 41,2% del campione mentre la presidente di Fratelli d'Italia si attesta al 40,9%. Silvio Berlusconi, numero uno di Forza Italia, ottiene il 17,9% dei consensi come leader del Centrodestra.



Salvini vince nettamente tra le donne con il 53,2% contro il 46,8 di preferenze tra gli uomini. Meloni prevale invece tra gli uomini con il 51,8% rispetto al 48,2 del campione femminile. Berlusconi ottiene il 55,3% di gradimento tra gli uomini e il 44,7 tra le donne.



LE TABELLE