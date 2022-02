Salvini: "Mia figlia non è vaccinata. Scelta che spetta a mamma e papà"

Lega: la percentuale di bimbi tra i 5 e gli 11 anni vaccinati è del 35%

"Queste sono scelte che spettano a mamma e papà e pediatri, che non sono oggetto di dibattito politico per quello che mi riguarda". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio Capital, dopo aver sottolineato che sua figlia "non" è vaccinata contro il coronavirus.

Covid, fonti Lega: 65% genitori non ha vaccinato figli, rispettarli - "Ad oggi la percentuale di bimbi tra i 5 e gli 11 anni vaccinati è del 35%. Quindi la maggioranza di mamme e papà, quasi due terzi, ha fatto una scelta. Da rispettare". Lo si apprende da fonti della Lega dopo che Salvini ha affermato di non aver vaccinato la figlia e che si tratta di scelte che "spettano a mamma, papà e pediatri".