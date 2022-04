Processo Open Arms, Salvini: "Ho fatto il mio dovere"

Salvini: "Non ho nessuna preoccupazione, solo il tempo che si perde ed i soldi che costano al contribuente italiano"



"In un momento in cui si parla di difesa dei confini in altre parti del mondo, io ho fatto quello che era un mio dovere: quindi, da questo punto di vista non ho nessuna preoccupazione, solo il tempo che si perde ed i soldi che costano al contribuente italiano". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti al termine dell'udienza del processo Open Arms, a Palermo.

OPEN ARMS, LA DIFESA DI SALVINI: “I TESTIMONI CONFERMANO CHE I MIGRANTI ERANO IN DISCRETE CONDIZIONI E POTEVANO ANDARE IN SPAGNA” - Nessun migrante a bordo della Open Arms era stato ricoverato una volta ricevuto il via libera allo sbarco in Sicilia, le loro condizioni erano infatti “discrete” tanto che non era possibile escludere l’eventualità di un ulteriore viaggio verso la Spagna. Lo sottolinea la difesa di Matteo Salvini, dopo le testimonianze di Vincenzo Asaro, dirigente dell’Asp di Agrigento salito a bordo nell’agosto 2019 e della dottoressa Cristina Camilleri (Responsabile Cta Dipartimento salute mentale di Agrigento). Entrambi i testimoni sono stati chiamati dall’accusa. Va rimarcato che la Open Arms aveva rifiutato di sbarcare 39 persone a Malta e che i governi di Madrid e Roma avevano già dato disponibilità per mettere a disposizione navi alternative per facilitare la navigazione verso la Spagna. Salvini è difeso dall’avvocato Giulia Bongiorno.

OPEN ARMS, LA DIFESA DI SALVINI: “L’EX PREFETTO DI AGRIGENTO CONFERMA LA PREOCCUPAZIONE DEL PROCURATORE PER POSSIBILI SBARCHI DI TERRORISTI” - L’ex prefetto di Agrigento, Dario Caputo, ha confermato la preoccupazione del procuratore Luigi Patronaggio per la possibile presenza sulle navi di persone pericolose (per esempio terroristi), sottolineando che con la SeaWatch3 di Carola Rackete erano arrivati in Italia almeno due soggetti accusati di aver commesso torture in Libia. Lo rimarca la difesa di Matteo Salvini. L’avvocato del leader della Lega è Giulia Bongiorno. Il prefetto Caputo ha anche sottolineato che lo sbarco a Lampedusa dei migranti a bordo di Open Arms avrebbe provocato il sovraffollamento dell’hotspot.

Open Arms: medico, "c'era terrore di essere riportati in Libia" - "La pulsione di vita nell'intero gruppo di migranti era maggiore rispetto alla morte. L'intero gruppo aveva deciso su questo punto: erano tutti accomunati dal terrore di essere riportati in Libia, li' non sarebbero ritornati perche' associavano quel luogo alla morte. Chi nei giorni precedenti si era tuffato in mare non lo ha fatto per autolesionismo, piuttosto per la paura di essere riportati in Libia e quindi morire". Lo ha detto la dottoressa Cristina Camilleri (Responsabile Cta Dipartimento salute mentale di Agrigento), rispondendo in qualita' di teste alle domande della pubblica accusa, nell'ambito del processo che vede imputato l'ex ministro degli Interni, Matteo Salvini - presente in aula assieme al suo legale, l'avvocato Giulia Buongiorno, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, per i fatti relativi all'agosto del 2019, quando la nave dell'Ong Open Arms con 147 migranti a bordo attese per oltre 15 giorni prima di potere attraccare in un porto sicuro.

Il processo si svolge nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dinanzi alla II sezione penale del Tribunale di Palermo, presieduta da Roberto Murgia. La dottoressa Camilleri, specializzata in psichiatria e psicopatologia forense, sali' a bordo della Opne Arms, per verificare in particolare le condizioni psico-fisiche dei migranti: "Prevaleva, in particolare nel gruppo degli uomini indifferenza, rabbia, scarsa disponibilita' alla collaborazione e mancanza di fiducia e di speranza. Io ho concluso la mia relazione sostenendo una condizione di urgenza - ha detto - e bisognava evitare che si trasformasse in emergenza". La dottoressa Camilleri ha riferito che - in particolare per il "setting" uomini - il 30 per cento delle persone sentite hanno comunicato torture subite in Libia, anche attraverso la visualizzazione di ferite, fratture di arti e claudicanti.

Open Arms: capitano, mai minacciati da migranti a bordo - "Non ci siamo mai sentiti minacciati dai profughi a bordo. Gli unici momenti di tensione sono stati determinati da azioni compiute dai profughi per la disperazione: come quando alcuni si buttarono in mare per cercare di raggiungere a nuoto Lampedusa". Lo ha detto, deponendo al processo per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, Marc Reig Creus capitano della nave Open Arms alla quale, nell'agosto del 2019 fu negato dal Viminale il permesso di far sbarcare a Lampedusa 147 profughi soccorsi in mare. Il capitano, che compie missioni di soccorso dei profughi dal 2017, sta ricostruendo ai giudici del tribunale di Palermo i particolari di tre interventi di salvataggio in mare compiuti tra l'1 agosto e il 9 agosto del 2019 in acque sar libiche e maltesi. I tre gruppi di migranti, aiutati in tre distinti momenti, vennero presi poi a bordo della Open Arms che rimase in attesa dell'indicazione del porto sicuro fino al 20 agosto davanti all'isola di Lampedusa. In tutti gli interventi i profughi sarebbero stati in condizioni di difficolta'. Secondo la testimonianza del capitano Malta non avrebbe mai indicato il cosiddetto porto sicuro, la possibilita', cioe', di attracco sulle sue coste.

Open Arms: prefetto Agrigento, nessun allarme terroristi - "Il procuratore di Agrigento dell'epoca mi manifesto una preoccupazione per eventuali infiltrazioni terroristiche tra i profughi giunti sulle coste siciliane ma non era specificamente riferita ai migranti soccorsi dalla Open Arms, piuttosto era un allarme generico". Lo ha detto l'ex prefetto di Agrigento, Dario Caputo, al processo per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio a carico del leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Salvini e' accusato di aver rifiutato illegittimamente lo sbarco a Lampedusa ai profughi soccorsi nell'agosto del 2019 alla nave della ong catalana Open Arms.

Leggi anche: