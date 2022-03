Salvini parli con Putin, così la Lega guadagnerà voti. Svolta diplomatica

LA NUOVA STRATEGIA DI SALVINI E DELLA LEGA

A cura di Alessandro Amadori, sondaggista

In occasione dello scoppio della guerra in Ucraina, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha assunto posizioni che hanno sorpreso diversi commentatori. Come è noto, Salvini si è collocato su una linea di rifiuto non solo di un intervento militare, ma anche di un massiccio invio di armi e altre dotazioni di guerra alle forze armate ucraine, preferendo concentrarsi sulla questione umanitaria (indubbiamente enorme: si stima che alla fine vi saranno quattro milioni di profughi da assistere e ridistribuire in Europa), sulla ricerca di una soluzione diplomatica e sull’accoglienza dei profughi stessi, anche in Italia (potrebbero essere, in questo caso, un milione). Le domande sono due: si tratta di una contraddizione rispetto alla linea politica espressa da Salvini gli anni scorsi? E questo riposizionamento creerà vantaggio o svantaggio elettorale, per la Lega?

Per quanto riguarda la prima domanda, la contraddizione è solo apparente. Salvini ha infatti espresso sempre posizioni molto chiare sulla necessità, dal suo punto di vista, di bloccare quei flussi migratori che avrebbero alla base motivazioni esclusivamente o prevalentemente economiche, dicendosi invece sempre a favore dell’accoglienza di chi fugge da teatri di guerra. Si può essere o meno d’accordo con questa distinzione salviniana, può piacere o meno il diverso atteggiamento verso i “migranti economici” da un lato, e i “profughi di guerra veri” dall’altro.



Però va riconosciuto che non vi è mai stata alcuna opposizione politica, da parte di Salvini, all’idea che chi fugge da una guerra debba essere accolto e aiutato. Sotto questo profilo, la sua posizione attuale va considerata come coerente, e in linea di continuità, con la sua narrazione tradizionale sul problema dell’immigrazione. Anche l’assunzione di una posizione, in senso lato, pacifista, per quanto possa sorprendere, è coerente con alcuni assi portanti della narrazione salviniana. Può piacere o meno il suo riferirsi spesso a valori cristiani, può apparire più o meno sincera la sua devozione alla figura mariana, ma bisogna ammettere che, per una persona che si proclama cristiana, l’orientamento verso la ricerca di una soluzione innanzitutto diplomatica, anche per una vicenda terribile come quella della guerra in Ucraina, sia una scelta comprensibile e non contradditoria. Se non addirittura necessaria.

Ciò detto, resta la seconda domanda. Al di là delle sue convinzioni personali, conviene a Salvini questo posizionamento filo-accoglienza e filo-diplomazia? L’opinione pubblica italiana è profondamente scossa da quanto sta avvenendo in Ucraina, e a larga maggioranza ha sviluppato un sentimento di vicinanza e di empatia nei confronti degli ucraini che soffrono e cercano rifugio in Europa. Anche i più intransigenti sostenitori di una politica di rigore nei riguardi dell’immigrazione “illegale”, nel caso dei profughi ucraini non vedono nulla di illegale nel loro cercare di entrare in altri Paesi, per porsi in salvo. E, anzi, sono favorevoli a una politica di accoglienza attiva, come peraltro stanno facendo con grande slancio i polacchi (nonostante, in passato, anche il loro governo fosse piuttosto rigido sulla problematica migratoria). Siamo in una fase in cui, fortunatamente, lo spirito di umanità prevale su qualsiasi altra considerazione. Anche il sottolineare l’importanza della diplomazia è un argomento che incontra il favore della maggioranza dei cittadini.

In conclusione, l’adozione di una posizione di apertura all’accoglienza, e di valorizzazione della leva diplomatica, da parte di Salvini, benché possa sorprenderci (rispetto all’immagine del “Capitano” che ha caratterizzato Salvini), non è né contraddittoria né lontana dal sentimento della larga maggioranza dell’elettorato di centro-destra. Se poi questo potrà tradursi in un aumento di consenso, dipenderà dalla capacità di Salvini di dare vita a qualcosa di più dell’espressione di una posizione. Se Salvini mobiliterà se stesso e il suo partito in una grande operazione di aiuto ai profughi che fuggono da una guerra sanguinosa, e di ricerca di una soluzione diplomatica, anche eventualmente rivolgendosi direttamente alla presidenza russa, è possibile che la sua immagine di “uomo dello Stato” si rafforzi, e che il suo consenso elettorale cresca.

