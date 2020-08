Il Senato riunito per il voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini sulla vicenda Open Arms. La Giunta per le Immunità aveva votato a maggioranza la richiesta di negare l'autorizzazione al processo. Il leader della Lega si commuove, al termine del suo intervento in Aula, per l'applauso di incoraggiamento da parte dei colleghi di partito.