Salvini smonta la piazza del 2 giugno: "La vera manifestazione sarà a luglio

Matteo Salvini ridimensiona la manifestazione del Centrodestra del 2 giugno. "Sia ieri che oggi ci siamo visti a lungo nel mio ufficio, c'erano Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Antonio Tajani, Licia Ronzulli.... Mi sembra che tutto sia andato bene", spiega il leader della Lega al Corriere della Sera. Che poi annuncia: "Una manifestazione di piazza vera ci sarà solo ai primi di luglio. Il 2 giugno, per essere in piazza in maniera rispettosa e sicura, faremo presidi in ogni capoluogo di Regione con i parlamentari. D'altronde il 2 giugno cade nel periodo controllato, non c'erano dati sanitari sufficienti per decidere e non era il caso di far muovere migliaia di persone". Quella della Festa della Repubblica, solo pochi giorni fa annunciata con grande enfasi, viene quindi ridimensionata.

Salvini: ecco le proposte a Conte - "Conte chiede il contributo dell'opposizione? Il nostro c'e', abbiamo 30 proposte gia' impacchettate. Il problema e' se lui si permettera' di disobbedire a chi comanda in questo governo e in questo Paese, la Cgil". E' quanto afferma il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini in un'intervista al Corriere della Sera. Salvini prende di petto la Cgil perche' I sindacati delle costruzioni "hanno appena fatto sapere che se si tocca il codice degli appalti, loro lotteranno con ogni mezzo". E allora, chiarisce, "altro che ammodernamento e semplificazione: questa e' una scelta di campo", ovvero "da una parte burocrazia, centralismo e Cgil, dall'altra la liberta' d'impresa" e mentre "il Paese per ora e' ostaggio dei privilegi di qualcuno, vedremo se Conte lo consentira' ancora" sfida Salvini il premier.