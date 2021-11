Salvini, tre siluri al premier Draghi. E una carezza a Renzi. Gatta ci cova?

Salvini, su tre argomenti specifici il leader della Lega attacca il premier Draghi





Da Matteo Salvini tre siluri al presidente del Consiglio Mario Draghi e un ramoscello d'ulivo a Matteo Renzi. Gatta ci cova? Un altro messaggio, forse, in vista della partita del Quirinale.

Primo siluro/ Green pass: Salvini, cortei? Mi piacerebbe stretta su sbarchi - "Se vietiamo le manifestazioni perche' non siamo in grado di fare rispettare le regole, allora il ministro dell'Interno non e' in grado di fare il suo lavoro. Mi piacerebbe che il Viminale desse una stretta agli sbarchi. Poi i cortei seguano le indicazioni, ma bisogna garantire il diritto a manifestare a tutti nel rispetto delle norme e delle forze dell'ordine". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa a Montecitorio.

Secondo siluro/ Reddito cittadinanza: Salvini, assenza Lega a cabina regia? Certe dimenticanza stupiscono - "La Lega e' il perno di questo governo e certe dimenticanze stupiscono". Lo ha detto, in merito all'assenza ieri del Carroccio alla cabina di regia a palazzo Chigi sul reddito di cittadinanza, il segretario leghista Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per illustrare le proposte del partito per la legge di Bilancio.

Terzo siluro/ Covid: Salvini, proroga stato d'emergenza? Non allarmiamo e preoccupiamo - "Se allarmiamo e preoccupiamo, e' chiaro che il padre di famiglia va piu' cauto, l'imprenditore va piu' cauto. Parlare oggi di quello che non e' non penso sia un buon servizio al Paese". Lo ha sottolineato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito ad una possibile proroga dello stato di emergenza per contrastare il Covid-19, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per illustrare le proposte del partito per la legge di Bilancio. L'ex ministro dell'Interno ha aggiunto: "Contiamo che la stagione invernale non vada persa, come l'anno scorso, perche' non ce lo possiamo permettere".

Ramoscello l'ulivo a Renzi/ Open: Salvini, voglio sconfiggere la sinistra senza leggere gli estratti conto - "Non combatto avversari come Renzi contando su una magistratura e su giornalisti compiacenti. Se ci sono fattispecie di reato e' un conto. Voglio sconfiggere la sinistra senza leggere gli estratti conto di Renzi, Letta e Di Maio". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera per illustrare le proposte del partito per la legge di Bilancio. "Non faccio campagna elettorale sui presunti soldi del Venezuela al Movimento cinque stelle e sulle conferenze che Renzi fa in giro per il mondo: conferenze grazie alle quali guadagna in un anno quel che che io guadagno in una vita, ma non sono invidioso. Arriveremo al videocitofono, alla doccia", ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno in merito alle indiscrezioni giornalistiche sul conto corrente del leader di Italia viva ed all vicenda della fondazione Open. In merito, poi, al caso Morisi, Salvini ha segnalato che l'Ordine dei giornalisti "serve a zero".