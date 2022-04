Ucraina, Ungheria...Salvini e la politica del piede in due scarpe

Elezioni Ungheria, Salvini: "Bravo Viktor! Da solo contro tutti, attaccato dai sinistri fanatici del pensiero unico, minacciato da chi vorrebbe cancellare le radici giudaico-cristiane dell’Europa, denigrato da chi vorrebbe sradicare i valori legati a famiglia, sicurezza, merito, sviluppo, solidarietà…"



Un piede in due scarpe. Matteo Salvini usa l'antica strategia, anche politica, sul piano internazionale. Da un lato il leader della Lega, prima di tutto con le votazioni in Parlamento e poi con il viaggio in Polonia, sostiene la resistenza ucraina contro l'invasione militare della Russia (pur lanciando quotidianamente appelli a moderare i toni richiamando le parole di Papa Francesco) e dall'altro, proprio nel giorno in cui il mondo ha conosciuto gli orrori di Bucha, si congratula con Viktor Orban per la sua vittoria elettorale in Ungheria.

L'uomo forte di Budapest, considerato il più vicino a Vladimir Putin tra i leader dell'Unione europea, dopo l'esito del voto ha affermato: “Abbiamo vinto anche a livello internazionale contro il globalismo. Contro Soros. Contro i media main-stream europei. E anche contro il presidente ucraino”.

A stretto giro di posta è arrivato il tweet di Salvini: "Bravo Viktor! Da solo contro tutti, attaccato dai sinistri fanatici del pensiero unico, minacciato da chi vorrebbe cancellare le radici giudaico-cristiane dell’Europa, denigrato da chi vorrebbe sradicare i valori legati a famiglia, sicurezza, merito, sviluppo, solidarietà…".

Appunto, un piede in due scarpe...

