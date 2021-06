Salvini vede Draghi e abbassa i toni. "Stato d'emergenza? Vedremo a luglio"

Covid: Salvini, stato di emergenza? Ne parleremo a luglio - "Stato di emergenza? Ne parleremo a luglio". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del suo incontro con il premier Mario Draghi.

Covid: Salvini, mascherine? spero liberta' respiro a breve - Gia' in altri Paesi stanno togliendo l'obbligo di mascherina, "spero che nell'arco non dico poche ore, ma magari di pochi giorni l'Italia possa tornare alla liberta' di respiro". Lo ha detto Matteo Salvini uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. "Ora bisogna riaprire - afferma Salvini - le attivita' imprenditoriali in sicurezza e togliere le mascherine aperto. Mi sembrerebbe punizione ingiusta. Liberiamo gli italiani da questo bavaglio. Spero gia' da domani, dal prossimo Cdm spero vi sia questa scelta di togliere l'obbligo di mascherine".

Migranti: Salvini, chiedo un intervento sugli sbarchi - "Chiedo un intervento sugli sbarchi, sono triplicati in un anno". Lo ha detto Matteo Salvini al termine del suo incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi. "Draghi sta facendo un lavoro eccezionale al livello estero, se c'e' un ministro dell'Interno ci dia qualche notizia".

GOVERNO: SALVINI, 'SINTONIA SU RIFORME CON DRAGHI' - Con Draghi "è stato un incontro in grande sintonia, sulle riforme, su fisco e su giustizia, c'è sintonia". Così Matteo Salvini, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi.