Sanità, Mattarella richiama il governo: “Servizio sanitario bene da difendere”

Mattarella: "Importante è il tavolo di confronto predisposto e scelto a difesa del territorio"

LEGGI ANCHE/ Mattarella al concerto per Giovanbattista Cutolo al Quirinale

"Il servizio sanitario del nostro Paese è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare e in questo la riflessione delle Regioni, in dialogo con il Paese e la società, è particolarmente preziosa e importante". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Torino al secondo Festival delle Regioni.

"Importante è il tavolo di confronto predisposto e scelto a difesa del territorio. Per la gestione degli eventi disastrosi che frequentemente il mutamento climatico provoca nel nostro Paese e per la difesa e il rispetto del territorio. Tra qualche giorno con il presidente Fedriga e il presidente Zaia saremo sulla diga del Vajont che continua perennemente ad esprimere e a ricordare una lezione terribile e indimenticabile, di come sia indispensabile il rispetto del territorio", ha aggiunto Mattarella che ha voluto anche “ringraziare molto il ministro Fitto per il suo grande impegno inesausto" sul Pnrr, "un fronte impegnativo".

“Si deve bilanciare il messaggio di unità e collaborazione con l’”Unione Europea”. ha detto ancora Mattarella a Palazzo Reale, cornice del festival delle Regione. Il capo dello Stato cita un passaggio dell’intervento di apertura del sindaco Stefano Lo Russo sui rapporti con l’ Europa “ambito che, come ricorda il sindaco, è fondamentale per il Paese”. “Da Torino le Regioni mandano un messaggio di unità e dialogo per il futuro dell’Italia - dice il presidente - Regioni che sono la colonna vertebrale del nostro Paese, come ha sottolineato opportunamente il presidente del Piemonte Alberto Cirio” . La nostra Costituzione, prosegue “si ispira al valore e al principio dell’autonomia”. Elencando le istituzioni portanti della Repubblica, il presidente spiega: “In una crescita non gerarchica ma territoriale, sottolineando quindi l’esigenza di collaborazione che vi è” . Quello che vi anima, dice rivolgendosi ai presidenti delle Regioni seduti in prima fila nella Sala degli Svizzeri di Palazzo Reale “sia il senso di servizio alle istituzioni , di fare squadra, di lavorare in un ottica di collaborazione“.

In apertura, dopo il saluto del sindaco il messaggio di inclusione del presidente del Piemonte Cirio: Questa città è diventata grande grazie al contribuito delle diverse comunità , un terzo dei torinesi è nato o originario delle regioni del sud. Queste comunità hanno contribuito in modo determinante a costruire questa città e questo territorio, non solo dal punto di vista economico e culturale”.