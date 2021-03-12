Sanità Molise, il commissario lascia: è indagato per abuso d’ufficio

Molise, il commissario alla Sanità Angelo Giustini lascia la carica

Angelo Giustini, generale della Guardia di Finanza, ha annunciato le dimissioni. Si conclude così l’esperienza in Molise per l’ex militare, nominato dal governo Conte quale commissario ad acta per la sanità. Questa mattina la lettera di dimissioni irrevocabili presentate alla Regione Molise, ai ministeri della Salute, del Mef e alla presidenza del Consiglio dei ministri. L’ufficiale (in pensione) dovrà comparire martedì 16 marzo dinanzi il procuratore della Repubblica Nicola D’Angelo per l’interrogatorio di garanzia con l’imputazione provvisoria di abuso d’ufficio e omissione di atti. L’ex militare potrà fornire la sua versione dei fatti rispetto alle accuse della Procura riguardanti i presunti ritardi sull’attivazione della rete Covid, la nomina del dg Asrem Oreste Florenzano quale commissario per l’emergenza, fino alle omissioni che, secondo i magistrati, avrebbero causato “la saturazione dei posti letto e dell’incapacità della struttura sanitaria regionale a far fronte al picco epidemico”. Il successore potrebbe essere scelto in giornata nella seduta del Consiglio dei ministri, su indicazione dei ministri della Salute e del Mef.