Turismo, la ministra Santanchè "a giorni" via dal governo: ecco chi è in corsa per prendere il suo posto. Rumor

Santanchè isolata da Lega e Forza Italia e non amatissima nel suo partito



Plastica ed evidente la freddezza di Forza Italia e Lega sulla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Ieri i banchi di azzurri e del Carroccio, in aula a Montecitorio per la discussione della mozione di sfiducia personale presentata dal Movimento 5 Stelle, erano vuoti. Ma a colpire maggiormente è stato il vero e proprio gelo dei compagni-fratelli di partito. Nessun intervento a suo favore e battute in Transatlantico del tipo: "Ma che c'entra con noi?".



D'altronde era stata la stessa premier Giorgia Meloni a essere molto cauta e a parlare di una valutazione in corso, nonostante la ministra abbia continuato a ostentare serenità anche alla recente partecipazione alla Bit di Milano. Fonti ai massimi livelli di FdI spiegano - ma non è ancora sicuro al 100% - che sia questione di "giorni" e poi la presidente del Consiglio chiederà alla sua ministra di fare un passo indietro. Anche e soprattutto per stemperare il clima di contrapposizione con le toghe ora che con il nuovo presidente dell'ANM Cesare Parodi sembra aprirsi uno spiraglio di confronto superando il muro contro muro.



Le vicende giudiziarie di Santanchè sono note con il primo rinvio a giudizio sul caso Visibilia e ora l'attesa per la decisione sulla cassa integrazione durante il periodo Covid. Per la premier sarebbe anche una questione di "opportunità politica" la sostituzione al dicastero del Turismo, non tanto per gli affondi delle opposizioni quanto anche come segnale sia agli elettori sia all'interno del partito dove l'ex Pitonessa (come veniva definita anni fa Santanchè) non è amatissima e pare che anche la sponda di Ignazio La Russa sia ormai venuta meno.



Per la sostituzione - spiegano sempre fonti di FdI - sembra sfumare l'ipotesi Gianluca Caramanna, responsabile turismo del partito, e il nome più gettonato è quello del capogruppo al Senato Lucio Malan. Un po' come è successo con Raffaele Fitto, anche se sono due vicende totalmente differenti, con Tommaso Foti che è diventato da capogruppo, alla Camera, a ministro. Ora toccherebbe a Malan. Una sostituzione lampo e nessun rimpasto e ritorno in Parlamento per la fiducia.



Leggi anche/ Musk, offerta ufficiale choc per ChatGpt. La risposta di Altman: mi compro io X - Affaritaliani.it