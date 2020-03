Sassoli bacchetta i 'falchi' dell'Ue: "Stop all'egoismo di alcuni governi"

Ci sono "le istituzioni europee, poi c'è un'Europa dei governi" che "non sono l'Europa, sono i rappresentanti dei Paesi nazionali": "non sono la stessa cosa. I governi nazionali non sono l'Europa, noi in Europa ora ci sentiamo responsabili di dare una risposta comune a questa crisi, e credo che questa sia la responsabilità che dobbiamo tutti sentire. L'Europa deve far sentire la sua voce sull'egoismo degli Stati membri". Lo ha detto il presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, in un'intervista alla spagnola Rtve a proposito della pandemia del nuovo coronavirus. "I governi hanno una percezione sbagliata del pericolo, del futuro e delle conseguenze di questa pandemia. Ieri ci siamo augurati una forte responsabilità delle leadership dei Paesi europei, abbiamo capito che questa vicenda pesa soprattutto sulle spalle delle istituzioni, che stanno chiedendo una politica più comune perché siamo consapevoli della gravità della situazione. Siamo consapevoli anche della gravità delle conseguenze per i cittadini", ha proseguito Sassoli.

Per il presidente dell'Eurocamera, rispetto ai "governi nazionali, le istituzioni la pensano in un'altra maniera", e lo provano le decisioni e misure prese da Commissione, Parlamento e Bce. Per affrontare una sfida come questa "serve un rafforzamento dell'Europa per proteggere i nostri Paesi, perché da soli non ce la fanno" e "l'Europa può essere la risposta", "abbiamo bisogno di un'Europa più forte".

"Ci saremmo aspettati una più forte assunzione di responsabilità dai leader. Ora abbiamo due settimane di tempo per lavorare, sperando che si sciolgano le riserve e vengano date risposte", ha proseguito Sassoli, nel suo primo commento alle conclusioni del Consiglio di ieri. "Ci sono le istituzioni europee che stanno combattendo per difendere i nostri cittadini, le nostre vite e la nostra democrazia - ha continuato Sassoli - nessuno può uscire da solo da questa emergenza. Per questo la miopia e l’egoismo di alcuni governi va contrastata. Voglio essere molto chiaro: I governi nazionali non sono l'Europa". Ha proseguito: "Abbiamo bisogno che i nostri Paesi spendano tutto quello che debbono spendere. Per fare questo serve uno strumento comune per garantire il debito. Deve crescere rapidamente tra i nostri governi la coscienza che l'Europa non uscirà da questa crisi come è entrata. C'è ancora una consapevolezza troppo bassa di questo. Le istituzioni europee lo hanno capito. È ora che lo capiscano anche i governi".