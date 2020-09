Saviano, Zingaretti:"Passare agli insulti vuol dire che mancano gli argomenti"

Zingaretti a Sky Tg24: "Indispensabile coinvolgere le opposizioni, ma basta guerriglia"

L’apertura di una stagione di maggiore condivisione con il centrodestra “credo che sia assolutamente indispensabile. Quando il presidente Conte parla di confronto in Parlamento si riferisce anche alla necessità di coinvolgere le opposizioni. Parliamo di programmi che segneranno l’Italia per i prossimi 15, 20 o 30 anni, quindi è giusto che la discussione non riguardi solo una maggioranza ma l’intero quadro delle forze politiche, che però devono mettersi con questo spirito. Basta la guerriglia continua, apriamo una stagione di confronto sul bene comune di questo Paese.” Lo ha detto a Start su Sky TG24 il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.

Mes, Zingaretti: "Non è mio compito convincere il M5s, ma quei soldi vanno presi"

Sul Mes “non è il mio compito quello di convincere con la magia qualcuno. Stiamo accendendo dei canali di finanziamento, il Mes è un canale di finanziamento molto vantaggioso ed è finalizzato alla nuova sanità, quindi questi soldi vanno presi. Credo che le resistenze sul Mes erano resistenze a quello che era il Mes, prima del Covid con condizioni molto serie. Ma tutto questo, anche grazie all’Italia, non c’è più, quindi è una discussione che andrà superata entrando nel merito delle cose”, ha dichiarato Zingaretti, rispondendo a una domanda su come convinceranno il M5S a prendere i fondi del Mes.

Elezioni: "Basta polemica, il risultato? Una sorpresa per tutti. Il Governo andrà avanti"

Nelle elezioni regionali e amministrative “i candidati sostenuti dal Partito Democratico sono l’unica alternativa per non far vincere le destre di Salvini e Meloni. Bisogna smetterla di polemizzare e metterci pancia a terra per unire gli elettorati e farli votare per le candidature che ci possono far vincere.

A me dispiace che non tutti gli alleati di Governo si sono convinti della necessità di fare fronte comune, ma per fortuna ci sono candidature e alleanze molto competitive. Vedrete che il risultato sarà una sorpresa per tutti”, ha commentato Nicola Zingaretti.

Comunque andranno le elezioni il Governo andrà avanti? “Penso di sì" ha risposto il segretario del Pd. "Ovviamente è anche stupido dire che quando votano milioni di persone quel voto non conterà nulla, sarebbe un’offesa. Dovremo, quindi fare un dibattito e per questo dobbiamo vincere e fermare le destre italiane”.

Referendum: "Se vince il sì le riforme si fanno sicuramente, se vince il no si ferma tutto"

“Abbiamo scelto il sì per combattere e fare le riforme. Se vince il sì le riforme si fanno sicuro, se vince il no si ferma tutto”. Così a Start su Sky TG24 il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti parlando del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

“Odio l’antipolitica – ha aggiunto – e non sopporto i toni di chi la usa sul taglio dei parlamentari, ma non permetto a nessuno di occupare il campo delle riforme con argomenti sbagliati. Per questo combatto e per questo credo che il sì vincerà, perché per fortuna non è vero che la democrazia è in pericolo.

È vero che bisogna accompagnare questo taglio dei parlamentari con un processo di riforme che è ripreso anche grazie al Partito Democratico. Quando le cose non vanno, un grande partito popolare non alza le mani e dice che non funziona niente, ma combatte per farle funzionare. Ed è questa la nostra autonomia, altro che subalternità, è l’esatto opposto della subalternità. Lottiamo per far vincere i nostri progetti anche quando si sono fermati.

Saviano, Zingaretti: "Quando si passa agli insulti vuol dire che gli argomenti sono finiti"

“Io credo molto in Voltaire: non condivido le tue idee ma darei la vita per permetterti di esprimerle. È un’identità di cui sono molto orgoglioso. Migliaia di donne e uomini in queste ore stanno difendendo la democrazia italiana a mani nude, combattendo contro le destre di Salvini e Meloni, meritano rispetto. Per fortuna hanno il rispetto degli italiani, perché il Partito Democratico è diventato il primo partito di questa coalizione e forse in molte Regioni risulterà il primo partito italiano: gli italiani hanno capito che oltre il chiacchiericcio c’è la vita e la battaglia politica.

Anche con Saviano rimango leale a un modo di essere e difendo il diritto di espressione delle persone. Quando si passa agli insulti vuol dire che gli argomenti sono quasi finiti e per farsi notare si usano questi strumenti", ha commentato a Start su Sky TG24 Nicola Zingaretti.

“Non penso – ha aggiunto - sia un problema: continuo a combattere per difendere l’Italia e i miei valori e per fortuna le cose stanno andando bene, perché gli italiani hanno capito che si sta di qua o di là: di là ci sono Salvini e Meloni, di qua ci siamo noi con i nostri alleati e questa è la cosa più bella”.

Scuola: "Sulla riapertura si è costruito un calendario non felice"

Sulla riapertura delle scuole “si è costruito un calendario non felice, perché riaprire il 14 e avere le elezioni il 20 probabilmente è stato un limite”.