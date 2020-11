Scacco di Silvio a Salvini-Meloni. Scostamento, Lega-FdI pronti al sì

Una vera e propria mossa da politico esperto e navigato. Di buona mattino Silvio Berlusconi gioca d'anticipo e in vista della votazione sullo scostamento di bilancio a Montecitorio telefona durante l'assemblea dei deputati azzurri e annuncia il sì di Forza Italia. Parole accolte da un lungo e caloroso applauso. Solo ieri il vertice di Centrodestra aveva deciso di assumere una posizione comune, oggi l'ex Cavaliere ha messo sotto scacco Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Naturalmente Berlusconi ha auspicato il via libera in Parlamento anche da parte degli alleati mettendo così l'ex ministro dell'Interno e la leader di FdI davanti al fatto compiuto.



Il Carroccio pensava alla vigilia all'astensione, ma a questo punto fonti qualificate spiegano che al 90% il Centrodestra voterà in Aula in maniera compatta e quindi, visto che FI ha già annunciato il sì, molto probabilmente Salvini e Meloni dovranno adeguarsi obtorto collo (come si capisce perfettamente dalla nota congiunta arrivata alle 11.45). Anche perché in questo momento di gravissima difficoltà per molti settori a casua delle restrizioni per contenere la seconda ondata del Covid-19 un voto contrario o anche un'astensione rischierebbe di non essere capita da buona parte dell'opinione pubblica, oltre a mettere nell'angolo e praticamente fuori dall'arco costituzionale i cosiddetti sovranisti (più il Carroccio che FdI considerando che Salvini è sempre stato più riottoso a votare insieme alla maggioranza rispetto alla Meloni). Una strada ormai impraticabile, e quindi via libera allo scostamento di bilancio da tutto il Centrodestra, esattamente come voleva Berlusconi.



Scostamento: Meloni-Salvini, pronti al si' con ok formale Governo a nostre proposte - "Siamo pronti a votare 'Si'', come correttamente spiegato da Berlusconi sulla base di un documento informale del governo che accoglieva le nostre proposte, ma attendiamo che l'esecutivo presenti il testo definitivo'. Lo dicono i leader della Lega e di FdI, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, in una nota.



Scostamento: Garavaglia, Lega c'e' ma governo sia trasparente - "La Lega c'e', abbiamo pero' il diritto di avere dal governo trasparenza sui dati". Lo ha detto in Aula della Camera Massimo Garavaglia, lasciando intuire il si' allo Scostamento, come del resto hanno di fatto preannunciato Salvini e Meloni, dopo il via libera ufficiale di Forza Italia.



Scostamento: centrodestra, si' se risorse a autonomi - La risoluzione "autorizza il Governo a procedere ad un ulteriore ricorso all'indebitamento netto nella misura e per le finalita' previste in relazione, a condizione che le risorse derivanti dall'attuale Scostamento vengano destinate innanzitutto ad una sospensione dei versamenti fiscali e contributivi che vada oltre i settori dei codici ateco direttamente destinati dalle misure restrittive e riguardi tutte le aziende, le partite iva, i professionisti che hanno subito cali significativi di fatturato". Lo prevede la risoluzione del centrodestra sullo Scostamento che l'Ansa puo' anticipare.