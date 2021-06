Schiaffo di Fico-Casellati alla Lega. "Copasir, si può eleggere il presidente"

"I Presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, hanno inviato una lettera ai Presidenti del Gruppo Lega - Salvini Premier del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, in risposta alle dimissioni dei parlamentari Raffaele Volpi e Paolo Arrigoni", riferisce la nota congiunta. "Nella missiva, i Presidenti Casellati e Fico, spiegano che - diversamente dalle dimissioni dalla carica di Presidente - le dimissioni da componenti del Copasir, quando non seguite dall'indicazione dei sostituti, sono prive di efficacia e non costituiscono un impedimento alla convocazione dell'organo ai fini dell'elezione del nuovo Presidente. Tale compito spetta al Vice Presidente del Comitato".

