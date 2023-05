Schlein a Trento, vip ma anche buchi in platea. Sul fisco annuncia battaglia

Schlein a Trento sull'alluvione in Emilia: "Come Pd piena disponibilità ai territori colpiti"

In prima fila Marcegaglia e Melandri. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, protagonista al Festival dell'Economia di Trento intervistata da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore. La leader Dem, che per la prima volta parla della sua visione economica, scalda la platea. Numerosi e calorosi applausi.



Parlando della tragedia in Emilia Romagna, Schlein, che è stata vicepresidente della regione e assessore al Patto per il Clima, ha detto: "Come Pd stiamo dando piena disponibilità ai territori colpiti e al governo a lavorare insieme con uno spirito unità nazionale, in termini di ristori e di ripristino. Stiamo parlando di un fenomeno di portata mai vista, abbiamo avuto l'esondazione di 23 fiumi e in 4 giorni c'è stat la pioggia che solitamengte si ved in sei mesi. Dobbiamo individuare risorse per imprese e agricoltura, che hanno subito un danno incalcolabile. Le prime stime parlano di 7 miliardi, e abbiamo più di 20mila sfollati, il Pd c'è. C'è anche lavorare a un piano per la prevenzione del dissesto indrogeologico, piaga da tempo. Adesso non è il momemnto della strumentalizzazione politica, serve lavoro trasversale".



Ma Schlein era assessore al Clima... "In Emilia Romagna è stato fatto molto si può fare di più, abbiamo messo in campo 1 miliardo di investimenti con il 72% realizzati, oggi è il momento di semplificare il quadro normativo. C'è anche anche una responsabilità nazionale, serve buona capacità di spesa. C'è stato tanto negazionismo dei cambiamenti climatici. Lavorare tutti insieme a una legge che contrasti il consumo di suolo". Poi alla domanda specifica sulle sue responsabilità in quanto assessore, la segretaria del Pd ha risposto: "Non mi occupavo io di ambiente, ma una brava assessore che ora è vicepresidente".

Schlein a Trento, la visione economica della segretaria del Pd