Scoppia il caso Roma nei 5 Stelle. Malumori per le liste nei Municipi

Malumori, a quanto si apprende, nel M5s Roma in vista della compilazione delle liste per i Municipi, che vanno depositate ad inizio settembre. Dissidi interni sarebbero emersi nel gruppo del Municipio XV, la zona della Cassia, dove da questa mattina nelle chat dei militanti rimbalza un messaggio in cui si parla della possibilita' di non presentare la candidatura per la presidenza e la relativa lista municipale pentastellata e di non fare la campagna elettorale per le comunali per Virginia Raggi se non a titolo privato. L'ente e' attualmente guidato dal pentastellato Stefano Simonelli, ma non e' stato ancora deciso se sara' ancora lui il candidato minisindaco.



"Salvo ripensamenti della candidata sindaca Virginia Raggi, il gruppo del XV non presentera' candidati per il Municipio", si legge nel testo. E ancora: "Tutto cio' comportera' la piu' che certa perdita del Municipio e una buona dose di voti necessari per andare al ballottaggio per il comune". Polemiche interne anche nel Municipio IV, il Tiburtino, per la scelta di candidare nuovamente la ex presidente Roberta Della Casa, fedelissima della sindaca. Parte degli attivisti 5 stelle avrebbe espresso la contrarieta' a ricandidare la ex minisindaca, che a maggio 2020 e' stata sfiduciata con una mozione presentata dalla stessa maggioranza M5s.